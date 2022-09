Weil er im Verdacht steht, am Sonntagmorgen in der Albrechtstraße in zwei Wohnungen eingebrochen und unter anderem ein Auto gestohlen zu haben, ermittelt die Polizei gegen einen 33-Jährigen. Während die Bewohner zu Hause waren, soll er sich laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Zutritt verschafft und im Anschluss mehrere Schränke durchwühlt haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler nahm er Wertsachen, Bargeld sowie Schlüssel mit und suchte mit dem Audi eines Bewohners das Weite. Dieser Plan ging jedoch nicht auf: Die Eigentümer, die den Einbruch am Abend entdeckten, waren in der Lage, den Wagen über eine App zu orten und brachten die Ermittler so schnell auf die heiße Spur.

Amtsgericht erlässt Haftbefehl

Die Polizisten trafen kurz darauf bei Tettnang auf den Mann im gestohlenen Wagen und nahmen ihn – nach kurzer Verfolgung zu Fuß – vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das Amtsgericht Haftbefehl gegen den Mann. Seither sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen werden beim Polizeirevier Friedrichshafen geführt. Diese dauern aktuell noch an.