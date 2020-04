Mit diesem „Shitstorm“ hat Walter Brummel nicht gerechnet. Dass dieser Zettel vor dem Eingang so viele Menschen zu kritischen Kommentaren in sozialen Netzwerken veranlasst, hat den Geschäftsleiter des „Marktkauf“ an der Ailinger Straße ziemlich überrascht.

Kinder draußen lassen?

„Bitte lassen Sie Ihre Kinder zum Schutz draußen an der frischen Luft“, stand darauf. „Am besten noch anleinen“, war ein Kommentar. Oder: „Am besten noch im Kinderwagen? Unglaublich.“ Walter Brummel bittet um Verständnis. „Das war eine nette Bitte oder Handlungsempfehlung, aber doch keine Aufforderung, sein Kleinkind auf dem Parkplatz abzustellen“, erklärte er gestern im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wie kam es dazu? Vor einer Woche rief das Ordnungsamt an, um die Einlasskontrollen und Sicherheitsbestimmungen der Corona-Landesverordnung nochmals zu besprechen und die Maßnahmen zu erfragen, die der Markt eingeleitet hat. Drei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und vier Ordner kümmern sich seit Montag darum, die Auflagen zu erfüllen, so Walter Brummel. Seit Mittwoch werden zusätzlich Ordner eingesetzt, um die steigende Zahl an Kunden vor den Feiertagen sicher durch den Markt zu leiten.

Seit vier Wochen Dauerstress

Seine Mitarbeiter, sagt er, stehen seit fast vier Wochen im Dauerstress. An geregelte Arbeitszeiten sei kaum noch zu denken. „Wir haben das Doppelte an Kunden als normal, und viele bringen nach wie vor ihre Kinder mit“, sagt er. Freilich gebe es Eltern, die keine andere Möglichkeit hätten. Aber wenn Zehn- oder 14-Jährige mit beiden Eltern shoppen gehen oder andere ersichtlich nur aus Langeweile, höre sein Verständnis auf. Brummel ist selbst Vater von zwei Kindern im Alter von neun und 13 Jahren.

„Der Gesetzgeber hat ein Schulverbot ausgesprochen und eine Kontaktsperre verhängt. Aber anscheinend gibt es immer noch Menschen, die überhaupt nicht verstehen, was das bedeutet. Wir haben jeden Tag viele Kundenkontakte“, sagt der Geschäftsleiter. Jeder Mitarbeiter und Kunde setze sich täglich im Markt dem Infektionsrisiko aus, während andere zu Hause bleiben können und sollen. Es sei seine Pflicht, sich schützend vor die Mitarbeiter, Kunden und auch Kinder zu stellen.

„Das macht im Moment wirklich keinen Spaß“

„Wir müssen uns eine Menge anhören. Das macht im Moment wirklich keinen Spaß“, sagt er. Aufgrund der Landesverordnung habe er als eine Maßnahme entschieden, diesen Appell an die Eltern aufzuschreiben. Ein Schnellschuss, räumt Walter Brummel ein, der vielleicht auch nicht optimal formuliert war. Den Zettel habe er wieder weggenommen. Auch wenn er inhaltlich weiter dazu steht.