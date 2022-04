Obwohl der indische Verein Namaste Bodensee nur kurze Zeit vor Ausbruch der Corona-Pandemie gegründet wurde, hat er während der vergangenen zwei Jahre einen guten Kontakt zu den Mitgliedern gehalten. Wann immer es möglich war, machten Vorstand und Organisatoren Veranstaltungen und Treffen im Friedrichshafener Spektrum möglich. Zuletzt kamen im März 80 Leute zum indischen Farbenfest, auch bekannt unter dem Namen Holi, das auf dem Grillplatz in Oberteuringen stattfand. „Wir waren alle geimpft und zusätzlich getestet“, sagt Ganesh Baroda, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Holi feiere in Indien die Ankunft des Frühlings, das Ende des Winters und das Aufblühen der Liebe. „Für uns Inder ist es ein festlicher Tag, um andere zu treffen, zu spielen und zu lachen, zu vergessen, zu vergeben und um zerbrochene Beziehungen zu reparieren“, schildert Baroda die Bedeutung des fröhlichen Holi-Festes.

Holi-Fest auf dem Grillplatz

Es werde ausgelassen gefeiert und man bestreue sich gegenseitig mit buntem, organischem Puder. Dafür seien auf dem Grillplatz 50 Quadratmeter Boden mit Vlies bedeckt worden. Egal ob arm oder reich, alle seien an diesem Tag gleich: „Mit diesem Fest konnten wir Menschen aus Indien nach dem langen Lockdown und den Einschränkungen wieder zusammenbringen. Das ist eines der wichtigsten Ziele unseres Vereins“, sagt Baroda, der in Deutschland studiert hat und seit zwölf Jahren hier lebt. Bereits jetzt möchte er zum Holifest 2023 einladen, das, wenn möglich, in Absprache mit der Stadt Friedrichshafen in einem größeren Rahmen stattfinden soll.

Lebensfreude pur: Zum Farbenfest Holi trafen sich Mitglieder des Indischen Vereins Namaste Bodensee, um sich mit bunten Farben zu bestreuen und die Ankunft des Frühlings zu feiern. | Bild: Namaste Bodensee

Bis es so weit ist, hat Namaste Bodensee noch viele weitere Pläne. Bereits am 28. Mai findet im Gemeindehaus Ailingen-Berg ein indischer Abend statt. „Die Veranstaltung ist für alle Gäste offen, damit jeder Einblick in die indische Kultur bekommen kann“, sagt Baroda. Es gebe indischen Tanz, Theater von Erwachsenen und Kindern, Spiele und natürlich indisches Essen. Apropos Essen: Während der Pandemie hat Namaste Bodensee mehrere Online-Kochkurse für Freunde der indische Küche angeboten. „Die Zutaten haben wir vorher nach Hause geliefert, da man ja beispielsweise von den Gewürzen nur kleine Mengen braucht“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende. Vorbereitungen wie Gemüseschnippeln hätten die Teilnehmer im Vorfeld getroffen, sodass man sich beim Kochkurs auf das Wesentliche konzentrieren konnte. „Da diese Kurse so gut angekommen sind, wollen wir sie auf jeden Fall auch weiterhin anbieten.“

Interkulturelles Stadtfest am 2. und 3. Juli

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für das interkulturelle Stadtfest am 2. und 3. Juli, das in den vergangenen zwei Jahren ausfallen musste. 2019 war Namaste Bodensee zum ersten Mal mit einem Essensstand beim Fest an der Häfler Uferpromenade dabei. „Dieses Mal wollen wir uns auch mit indischen Tänzen am Bühnenprogramm beteiligen“, kündigt Baroda an.

Regelmäßig treffen sich die Mitglieder von Namaste Bodensee einmal im Monat in den Vereinsräumen im Spektrum. Sie schauen Filme, spielen Schach und Carrom und tauschen sich aus. Neben den Veranstaltungen plant der indische Verein aktuell ein regelmäßiges Kursprogramm, zu dem beispielsweise indischer Tanz und Yoga gehören sollen.

Kochkurse und Feste: Die indische Küche spielt beim Verein Namaste Bodensee eine wichtige Rolle. | Bild: Namaste Bodensee