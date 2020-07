Friedrichshafen vor 3 Stunden

Ein Kellner bedroht Gäste in einem Lokal am Buchhornplatz mit einer Spielzeugpistole

Ein 27-jährigen Kellner hat am Dienstagabend vier Männer mit einer Spielzeugpistole bedroht. Der Vorfall ereignete sich in einer Gaststätte am Buchhornplatz in Friedrichshafen.