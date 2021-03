Friedrichshafen/Ravensburg Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Ein Jahr Stillstand: Clubs trifft die Corona-Krise besonders hart

Vor ziemlich genau einem Jahr sollte der Club Gerrix in Friedrichshafen mit einem großen Eröffnungswochenende durchstarten. Auch im Douala in Ravensburg freute man sich auf den Beginn der Partysaison und für den Club Metropol in Firedrichshafen sahen die Zeiten auch rosiger aus als heute. Seitdem ist wenig passiert. Eine Bestandsaufnahme der Clubs in der Krise.