„Der Eismann kommt, der Eismann kommt“, rufen die Kinder, wenn sie Domenico Carrano in seinem alten VW-Bus in die Straße fahren sehen. Und dann freuen sich nicht nur die Kleinen. Auch dem Italiener geht das Herz auf, wenn er die strahlenden Kinderaugen sieht.

Domenico Carrano ist von März bis September mit dem Eiswagen unterwegs. Für den Italiener ist sein Job eine Leidenschaft – wenn die Kinderaugen strahlen, ist er glücklich. | Bild: Mona Lippisch

„Wenn ich Probleme habe, vergesse ich sie, wenn ich dem ersten Kind ein Eis in die Hand drücke“, erzählt der 42-Jährige bei einer Tour durch Friedrichshafen. Seit drei Jahren lebt Carrano in Deutschland. Seitdem arbeitet er bei der Eismanufaktur Gelati Conte in Efrizweiler.

„Es macht mir Spaß“, sagt Carrano und lenkt den VW-Bus um die nächste Kurve. Das Auto aus dem Baujahr 1984 ist für sein Alter noch gut in Schuss. „Leider gibt es keine Klimaanlage. Manchmal hat es im Bus Temperaturen um die 40 Grad. Dann läuft das Wasser“, sagt der Eismann. „Mama mia.“

Bevor es losgeht, wird der Eiswagen geputzt

Carranos Arbeitstag beginnt um 13 Uhr. Bevor er mit Bus auf Tour geht, gibt es für ihn einiges zu tun. „Ich putze den Wagen von außen und von innen, picobello.“ Auch das Desinfizieren der Flächen sei wichtig.

Corona-Regeln im Eiswagen Auch der Eismann muss sich an die derzeit geltenden Corona-Regeln des Landes halten. „Bei der Eisausgabe haben wir ein Glas angebracht, damit wir so wenig Kontakt wie möglich zu den Kunden haben“, erklärt Domenico Carrano. Während der Italiener die Kunden bedient, hat er Einweghandschuhe an. Zwischendurch desinfiziert er die Flächen in und am Eiswagen. „Und wir müssen natürlich darauf achten, dass die Menschen Abstand halten, wenn sie in der Schlange stehen“, sagt Carrano. Halten sich die Kunden nicht an die Regel, müsse der Eismann sie bestimmt darauf hinweisen.

Danach füllt Carrano das Eis auf. Jeden Tag kommt es frisch aus dem Lager. Zehn verschiedene Sorten hat er dabei. „Die Kinder mögen am liebsten das Kaugummieis“, erzählt Carrano. „Das soll wohl keiner verstehen.“

Immer mit dabei seit Corona: Eine Maske in italienischen Landesfarben. | Bild: Mona Lippisch

Der erste Halt für den Eiswagen ist an diesem Tag die Skateanlage in der Kitzenwiese. Kleine Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern, Jugendliche in kleinen und größeren Gruppen tummeln sich im Skatepark unter der Brücke an der Ravensburger Straße.

Carrano schaltet den VW-Bus einen Gang herunter. Es ruckelt und quietscht, als er in die Einfahrt der Anlage fährt. Die Fenster sind offen, so entsteht wenigstens ein kleiner Durchzug, der eine Klimaanlage aber nicht annähernd ersetzt.

Video: Mona Lippisch

„Jetzt kommt die Klingel“, kündigt der Italiener an und lächelt verstohlen. „Als ich vor drei Jahren das erste Mal klingeln sollte, war ich richtig aufgeregt.“ Heute freut sich der 42-Jährige, wenn es soweit ist und er die Glocke läuten darf.

Die Hauptzielgruppe für Eismann Domenico Carrano sind Kinder, wie hier in der Kitzenwiese. | Bild: Mona Lippisch

Die Kinder und Jugendlichen am Skatepark haben den Eismann mit seinem VW-Bus schon gesehen. Etwa eine Minute später bildet sich eine Schlange vor dem Wagen – gemäß der Corona-Regeln mit ausreichend Abstand.

Unter den Wartenden sind auch Florian und Johann mit ihrer Oma Iris Hess. „Der Eiswagen kommt für uns genau zur richtigen Zeit“, sagt Hess und ihre zwei Enkelkinder nicken zustimmend mit den Köpfen. Die drei sind seit etwa einer Stunde an der Skateanlage. „Endlich gibt es Eis“, freut sich Florian.

Für Iris Hess (von links) kommt der Eiswagen genau zur richtigen Zeit. Sie hat mit ihren Enkelkindern Florian und Johann einen Ausflug zur Skateanlage in die Kitzenwiese gemacht. „Die Kleinen haben sich schon die ganze Zeit auf ein Eis gefreut“, sagt sie. | Bild: Mona Lippisch

Nachdem alle versorgt sind, zieht Carrano die Schiebetür des VW-Busses zu. Weiter geht es ins Wohngebiet rund um die Länderöschstraße. Gekonnt lenkt der Italiener den Eiswagen die Straßen hoch und runter. Währenddessen läutet er mit der Klingel. „Irgendwann kommen sie raus“, weiß er.

Und schon stehen die ersten an der Straße und blicken dem Eismann erwartungsvoll entgegen. Anwohnerin Leonie Hörmann sagt: „Wenn ich die Klingel höre, denke ich immer an meine Kindheit.“

„Wenn der Eismann klingelt und in die Straße fährt, kommen die Kindheitserinnerungen von früher hoch“, sagt Leonie Hörmann, während sie eine Kugel Eis bestellt. | Bild: Mona Lippisch

Nach seinen Stationen in Friedrichshafen ist der Tag für Carrano noch nicht zu Ende. Sein nächster Halt mit dem Eiswagen ist in Nußdorf. „Eis an Bambini verkaufen“, sagt er und lächelt.