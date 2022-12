Ein Scherenschnitt im Kasten, Weihnachtskugeln im Fenster, funkelnde Sterne, Weihnachtswichtel im Holzstoß und sogar ein richtiger Christbaum schmücken die Türen, Fenster, Hofeinfahrten und Gärten in Kluftern. Vor zwei Jahren während der Corona-Pandemie als Alternative zum Krippenspiel in der Kirche initiiert, scheint sich der lebendige Adventskalender in Kluftern zu einer neuen Tradition in der Ortschaft zu entwickeln.

Bereits zum dritten Mal organisierte Stefanie Erhard den lebendigen Adventskalender, zusammen mit Sabine Schmidt. „Unsere Idee war, dass die Leute unabhängig voneinander zu den Fensterchen gehen können“, erinnert sich Erhard an die erste Auflage im ersten Pandemiewinter mit Lockdown und Ausgangssperre.

2022 sei die Bereitschaft zum Mitmachen immer noch sehr groß. Aus der Not geboren entwickle sich der besondere Adventskalender zu einer neuen Tradition im Ort. „Das Schöne ist, dass sich jeden Abend um 17 Uhr Jung und Alt in ihrer Vielfalt miteinander verbinden“, freut sich Erhard. So würden sich täglich im Schnitt 20 bis 30 Menschen bei den unterschiedlichen Adressen treffen. Mal gibt es Kekse, mal einen Punsch, mal Weihnachtslieder. Gemeinsam ist allen Türen und Fenstern die weihnachtliche Beleuchtung.

Aktion verbindet die Nachbarschaft

Hildegard Bernhart ist bereits zum zweiten Mal mit von der Partie. In diesem Jahr hat sie am 3. Dezember ihren Garten im Hoher Weg für die Besucher geöffnet. Zwar ist es noch etwas früh für das sprichwörtliche Christbaumloben, aber die mit bunten Kugeln und Lichterkette geschmückte Eibe im Zuckerhutschnitt ist so schön, dass man gar nicht früh genug beginnen kann. „Die Idee des Adventskalenders ist einfach super“, findet Bernhart. Besonders freue sie, dass sich die vier neu zugezogenen Familien mit Kindern durch die Adventsaktion in ihrem Garten näher kennenlernen konnten. „Sie fanden es so toll und ich finde es schön, dass ich die gute Nachbarschaft ein wenig anschubsen konnte“, so Bernhart.

Die Leiter wurde zum Weihnachtsbaum: Im Hoher Weg ist Brigitte Welte zum ersten Mal beim lebendigen Adventskalender von Kluftern dabei. | Bild: Claudia Wörner

Die Leiter wird zum Weihnachtsbaum

Ein paar Häuser weiter wurde bei Brigitte Welte am nächsten Tag die Leiter zum mit Tannengrün und Mistelzweig dekorierten Weihnachtsbaum. „Eine Nachbarin hat mich angesprochen, ob ich nicht dabei sein will und ich dachte mir, warum eigentlich nicht?“, erzählt sie. Wie viele andere Klufterner dekoriere sie sowieso ihr Haus zur Adventszeit. Aber die Weihnachtsleiter habe sie erst am 7. Dezember rausgestellt, als sich das Dorf vor ihrem Haus traf. „Ich weiß jetzt schon, dass ich auch im nächsten Jahr wieder dabei sein werde“, ist sich Welte sicher. Denn der Dorfgemeinschaft in Kluftern tue der lebendige Adventskalender richtig gut.

Privatleute und Organisationen dabei

Bei der Adventskalender-Aktion mit dabei sind aber nicht nur die Klufterner Bürger, sondern auch die Pfarrkirche St. Gangolf samt Pfarrhaus, die Grundschule, der Kindergarten in Efrizweiler, das Betreute Wohnen und die Ambulanten Dienste. Mal ist der Elternbeirat, mal sind die Kinder mit im Boot. „Es ist schön, wenn man sich die Zeit nimmt, um bei einem oder zwei Spaziergängen einfach von Türchen zu Türchen zu gehen, um sich die kreativen Ideen in Ruhe anzusehen“, empfiehlt Stefanie Erhard allen, die sich die verschiedenen Stationen noch anschauen möchten.

Ein schöner Scherenschnitt passend zum Datum: Am 6. Dezember öffnete sich in der Josef-Braun-Straße ein Fensterchen des Adventskalenders. | Bild: Claudia Wörner

Da die mit Vorbereitungen und Terminen dichtgedrängte Zeit vor Weihnachten ja bekanntlich knapp sei, lassen alle Teilnehmer des lebendigen Adventskalenders ihre Dekorationen noch bis zum 30. Dezember stehen oder hängen und vor allem leuchten. Aber noch geht bis Heiligabend täglich ein weiteres Türchen auf.