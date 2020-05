von SK

Wie die Polizei am Freitag bekanntgegeben hat, wurde am Donnerstag eine 57-jährige Frau mit schweren Kopfverletzungen von Angehörigen in ihrer Wohnung in Meckenbeuren gefunden. Auch der Mann der Frau wurde vom Rettungsdienst in der Wohnung gefunden.

Meckenbeuren Ehepaar im Krankenhaus: Der Mann wollte sich offenbar umbringen, die Frau ist schwer verletzt Das könnte Sie auch interessieren

Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen zufolge hat der 63-jährige Mann Frau die schweren Kopfverletzungen zugefügt und anschließend versucht, sich das Leben zu nehmen.

Amtsgericht Tettnang erlässt Haftbefehl

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg hat das Amtsgericht Tettnang zwischenzeitlich einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Der Beschuldigte wurde im Laufe des Montagnachmittags beim zuständigen Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei insbesondere zum Tathergang und zum Motiv des 63-Jährigen dauern an.