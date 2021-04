friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Eilantrag auf Baustopp für Hotelkomplex am Fischbacher Seeufer verzögert sich, weil Stadt Friedrichshafen angeforderte Akten noch nicht vorgelegt hat

Am 15. April hatte der BUND-Landesverband beim Verwaltungsgericht Sigmaringen den Eilantrag gestellt, die Bauarbeiten für den Hotelkomplex am Fischbacher Bodenseeufer vorerst zu stoppen. Das Gericht konnte sich aber mit dem Antrag noch nicht beschäftigen, weil die Stadt Friedrichshafen noch nicht die Bauakten vorgelegt hat. Nun hat der Anwalt beantragt, den Baustopp vorerst ohne Prüfung in der Sache zu verfügen.