Wer momentan im Edeka in der Häfler Innenstadt einkaufen möchte, stößt auf verschlossene Türen. Grund dafür ist der große Umbau, der vergangene Woche begonnen hat. Der SÜDKURIER hat nachgefragt, was auf der Baustelle passiert und welche Neuerungen es geben wird.

„Im Prinzip soll sich alles ändern“, sagt Sabine Seibl, Geschäftsführerin der Frischemärkte Baur mit Sitz in Konstanz. In den vergangenen Wochen wurden der Verkaufsraum und die Lager komplett ausgeräumt, nun folgt die Kernsanierung. „Von der Elektrik über die Lüftung bis hin zu den Bodenbelägen wird alles neu gemacht“, erklärt Seibl. Das Gebäude sei in die Jahre gekommen und auch die Architektur entspreche veralteten Vorstellungen. Trotzdem soll am Ende ein optisch moderner Markt mit neuer Technik, Beleuchtung und neuen Ladenmöbeln entstehen.

Sabine Seibl, Geschäftsführerin der Frischemärkte Baur Konstanz. | Bild: Lucht, Torsten

Mit einher geht auch eine Verkleinerung der Ladenfläche: Edeka Baur zieht sich aus dem ersten Stock zurück und wird in Zukunft lediglich im Erdgeschoss zu finden sein. „So muss auch der lästige Stockwerkwechseln nicht mehr sein“, sagt Seibl. Eine Verteilung auf zwei Ebenen sei nicht mehr zeitgemäß. So werden die Wege nicht nur für die Kunden einfacher und kürzer, sondern auch für die Mitarbeiter.

Kleine Schilder wie dieses weisen auf die Umbaumaßnahmen hin. | Bild: Lisa Sperlich

„Das Kernsortiment ändert sich nicht“

Obwohl sich die Ladenfläche halbiert, soll es keine großen Veränderungen im Warenangebot geben. „Unser Kernsortiment ändert sich gar nicht“, erklärt die Geschäftsführerin. Wenn überhaupt, dann ändere sich etwas im Non-Food-Bereich. Dazu gehören beispielsweise Pfannen, Töpfe und Spielwaren. „Es wird dann vielleicht nicht mehr alles an Auswahl geben, aber immer noch genügend“, versichert sie.

Friedrichshafen Outlet am Bodensee steht auf der Kippe! Wer bremst hier? Das könnte Sie auch interessieren

Welche Neuerungen es noch für die Kunden geben wird, möchte Sabine Seibl noch nicht preisgeben. „Es wird auf jeden Fall Selfscanning-Kassen geben“, verrät sie. Das sind Kassen, an denen die Kunden ihre Waren selbst einscannen und per Karte bezahlen, bekannt zum Beispiel aus Baumärkten. Alles weitere soll eine Überraschung für den Kunden sein, wenn der Laden seine Tore wieder öffnet. Wann genau das sein wird, könne sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Etwa sechs Monate soll der Umbau dauern – wenn alles gut laufe. „Wir hoffen auf das Frühjahr 2024“, so Seibl.