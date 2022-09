Beim Brand einer Dunstabzugshaube in einem Wohnhaus im Sperlingweg wurden am Donnerstag gegen 9 Uhr drei Bewohner leicht verletzt. Die Haube hatte sich aus noch ungeklärten Gründen entzündet, schreibt die Polizei am Freitag in einem Pressetext.

Die Feuerwehr Friedrichshafen löschte die Flammen rasch, mehrere Rettungswagenbesatzungen brachten die Verletzten in eine Klinik. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.