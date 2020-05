Ravensburg/Friedrichshafen vor 3 Stunden

Drogentherapie soll Gefängnisstrafe verhindern: Letzte Chance für 45-jährigen Mietkautionsbetrüger aus Friedrichshafen

Viel Zeit bleibt einem 45-jährigen Mann aus Friedrichshafen nicht mehr: Will er einer erneuten Gefängnisstrafe – diesmal von 15 Monaten wegen Mietkautionsbetrug – entgehen, muss er zügig die Voraussetzungen für eine Drogentherapie erfüllen und die Therapie durchstehen. Dann könnte er mit der dreijährigen Bewährungsfrist sein Leben neu ordnen. Markus Kellermann-Schröder, Richter am Landgericht Ravensburg, sagte in seinem Schlusswort: „Ich wünsche Ihnen, dass es klappt mit der Therapie!“