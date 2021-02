Friedrichshafen vor 3 Stunden

Dreijährige setzt Auto in Bewegung: Kurze Fahrt endet mit Unfall

„Nicht unerheblicher Schaden“ ist laut Polizeibericht am Samstag gegen 15.30 Uhr bei einem Unfall in Ittenhausen entstanden. Ein Kleinkind hatte zuvor das Auto seiner Eltern in Bewegung gesetzt.