Dreieinhalb Minuten staufreie Fahrt: Der neue Teilabschnitt der B31-neu muss sich noch bewähren

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, so heißt es. Dass der Mensch auch ein Gewohnheitsfahrer ist, wird zur Zeit auf dem im August eröffneten Teilabschnitt der B31-neu deutlich. Noch nutzen viele einheimische Autofahrer die neue Strecke nicht – was möglicherweise auch an der Ampelanlage am Fischbacher Knoten liegt, die die freie Fahrt teils abrupt ausbremst.