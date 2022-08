Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Freitag gegen 3.30 Uhr im Bereich des Zeppelin Museums in der Seestraße gekommen ist, ermittelt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wie die Polizei berichtet, gingen drei Unbekannte einen 54-Jährigen nach einem verbalen Streit an, verletzten ihn durch Tritte und Schläge. Der 54-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den etwa 20 bis 25 Jahre alten Tatverdächtigen blieb nach Polizeiangaben ohne Erfolg. Wer zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise zu den drei Männern geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0 75 41/36 14 20 zu melden.