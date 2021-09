von Corinne Raupach

Drei Tage Jazz pur: Für das Jazzport-Festival haben die Organisatoren vom 30. September bis 2. Oktober junge und hochkarätige Bands aus Baden-Württemberg eingeladen. „Wir nennen es das Beste vom Ländle“, sagt der Jazzport-Vorsitzende Jürgen Deeg. Am Freitag kommt die „Band der Landesjazzpreisträger“, wie Deeg sie nennt. Für die stilsichere Balance zwischen Groove, Jazz, Blues und Folk hat der Gitarrist Christoph Neuhaus den Preis in diesem Jahr erhalten. Zu seiner Band „Ramblin Bird“ gehören auch die Preisträger von 2017 und 2019 Sebastian und Franziska Schuster. Die virtuosen Musiker sind in leisen Tönen ebenso zuhause wie in aufregenden Rhythmen und frei fließenden Linien. „Christoph Neuhaus ist regelmäßig in unserer Donnerstags-Jazzreihe aufgetreten, er hat uns beim Festival beraten“, erzählt Deeg.

Am Donnerstag eröffnet das „Jakob Bänsch Collective“ das Festival, ein sechsköpfiges Ensemble von 18- bis 21-Jährigen voller Energie und Begeisterung. Trompeter Jakob Bänsch hat bereits mit 18 seine erste CD eingespielt, Saxophonist Jakob Manz errang mit einem Projekt einen ersten Preis bei den Leverkusener Jazztagen, Pianist und Komponist Moritz Langmaier ist Junior Teacher an der Landesmusikakademie Nordrhein-Westfahlen. „Ihr Programm ist modern straight ahead Jazz, mit eigenen Stücken und Klassikern von John Coltrane oder Miles Davis“, sagt Deeg.

Am Samstag gibt Kontrabassist Jens Loh ein Heimspiel, in Friedrichshafen nicht nur bekannt durch seine Reihe „Speak Loh“ in der Kaserne. Zu seinem Trio gehört der vielfach preisgekrönte Schlagzeuger Eckhard Stromer sowie Pianist William Lecomte, der sonst mit Jean-Luc Ponty und Vaya con Dios unterwegs ist. In Friedrichshafen trifft das Trio auf die junge Sängerin Laura Kipp, der US-Legende Quincy Jones schon 2017 eine große Zukunft prophezeite.

Verein leidet unter dem Wegfall des angestammten Veranstaltungsorts

Mit dem Jazzport-Festival gestaltet der Verein Jazzport das bisherige „Jazz and More“ Festival in Eigenregie neu und meldet sich damit nach der Corona-Pause zurück. „Wir haben uns regelmäßig getroffen, um zu prüfen, was geht, aber es ging lange nichts“, erklärt der Vizevorsitzende Bernard Höger. Außer an der Pandemie leidet der Verein auch unter dem Wegfall des angestammten Veranstaltungsorts. Bisher konnte der Donnerstags-Jazz im Restaurant „I Fratelli“ im Fallenbrunnen nicht wieder stattfinden. „Wir hoffen aber, dass wir damit bald loslegen können“, sagt Höger.

Der Vorverkauf für das Festival hat begonnen, Tickets gibt es unter www.kulturhaus-caserne.de. Ein Festivalpass ist am ersten Abend zu erwerben. Für die Konzerte gilt die 3G-Regelung.