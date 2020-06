Grund für die Sperrung sind einer Mitteilung des Stadtwerks am See zufolge umfassende Sanierungsarbeiten in der Abfahrts-Spindel. Mit der Sanierung des Parkhauses wurde bereits im Herbst 2017 begonnen. Im Januar 2019 mussten die Arbeiten wegen der Behebung des Brandschadens im Parkhaus „Am See“ für rund ein Jahr unterbrochen werden.

Friedrichshafen Wie sieht es momentan im Parkhaus Altstadt aus? Ein Rundgang über neue und alte Parkdecks Das könnte Sie auch interessieren

Die nun anstehende Spindel-Sanierung kann trotz Corona sogar etwas früher als geplant vorgenommen werden, heißt es seitens des Stadtwerks weiter. „Da die drei oberen Parkdecks mit insgesamt etwa 300 Stellplätzen komplett zur Verfügung stehen, sollte in den nächsten Wochen die Kapazität dort grundsätzlich ausreichen – zumal in diesem ganz besonderen Jahr auch kein Seehasenfest stattfinden kann“, so Norbert Schültke, Bereichsleiter Mobilität beim Stadtwerk.