Friedrichshafen/Tettnang vor 2 Stunden

Doppelter Freispruch: Schlägerei im Uferpark kann vor Gericht nicht aufgeklärt werden

„Im Zweifel für den Angeklagten“, so entschied das Jugendschöffengericht am Mittwoch in Tettnang in gleich zwei Fällen. Angeklagt der schweren Körperverletzung waren ein 23-Jähriger und eine 20-Jährige aus Friedrichshafen, die sich nur flüchtig kennen.