Anna Kemke hat die Gäste schon erwartet. Die 65-Jährige ist seit rund 30 Jahren Mieterin bei der Städtischen Wohnbaugesellschaft (SWG) Friedrichshafen. Fast genauso alt ist ihr Kühlschrank. „Der hätt‘s schon noch getan“, sagt die alleinstehende Seniorin und zeigt auf das top-gepflegte Gerät. Und doch ist die Freude groß, als „der Neue“ im Flur steht. Da ist sie ganz Schwäbin: Einem geschenkten Gaul...

Cool, dieser neue Kühlschrank. Anna Kemke nimmt das neue Gerät im Austausch gegen den 30 Jahre alte Stromfresser entgegen. Und erklärt SWG-Geschäftsführer Jürgen Schipek (links) und Bürgermeister Fabian Müller, warum der alte Kühlschrank so lange überlebt hat. | Bild: Cuko, Katy

Lange überlegen musste sie nicht, als die SWG ihr diesen Tausch vorschlug. „Der neue Kühlschrank hilft auch beim Strom sparen“, streicht Geschäftsführer Jürgen Schipek heraus. Er und Bürgermeister Fabian Müller brachten die ersten beiden von 32 Geräten, die in diesem Jahr verschenkt werden, persönlich bei den Mietern in der Heinrich-Heine-Siedlung in Friedrichshafen vorbei. Auch Familie Genc drei Blöcke weiter nahm den neuen, fast baugleichen Kühlschrank in Empfang, auch wenn ihr alter „nur“ etwas mehr als zehn Jahre auf dem Buckel hat.

Nihat und Belgin Genc freuen sich über das neue Gerät, das Fabian Müller (links) und Jürgen Schipek (3.v.l.) persönlich abliefern. | Bild: Cuko, Katy

In beiden Haushalten sitzt das Geld nicht so locker. Ein Grund, warum weder Anna Kemke noch Belgin und Nihat Genc an einen Austausch gedacht hätten, solange der alte Kühlschrank gut läuft. Da sie mit dem neuen Gerät Energie und Geld sparen, brauchten sie dann aber nicht lange zu überlegen.

Alte Kühlschränke sind Stromfresser

Ein Kühlschrank gehört zu den Top-5-Stromfressern im Haushalt. „Ein Altgerät wie das von Frau Kemke verbraucht 300 bis 350 Kilowattstunden im Jahr. Ein moderner Kühlschrank mit A+++ kommt mit 100 aus“, erklärt Michael Maucher von der Energieagentur Ravensburg. In Zeiten explodierender Strompreise lohnt sich da eine Neuanschaffung recht schnell. Bei 60 Cent pro Kilowattstunde spart Anna Kemke bis zu 150 Euro Stromkosten pro Jahr.

Anna Kemke freut sich über den neuen Kühlschrank, der nur noch ein Viertel so viel Strom verbraucht wie ihre 30 Jahre alter. | Bild: Cuko, Katy

Doch wer bezahlt die Kühlschränke? Jürgen Schipek ist stolz darauf, dass sich „seine“ SWG für diese Aktion mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zusammengefunden hat. Die hat über das Förderprogramm „Stromsparcheck für einkommensschwache Haushalte“ rund 15.000 Euro für die erste Tauschaktion in Friedrichshafen locker gemacht, verrät Nadja Barocke, die extra aus Stuttgart angereist ist. Dafür bekommen vorerst 32 Mietparteien mit kleinem Einkommen das neue Gerät. Die SWG kümmert sich um die Logistik und entsorgt die Altgeräte und hat auch sonst viel für das Thema Energiewende übrig.

Zwei Mitarbeiter der SWG wuchten den neuen Kühlschrank in den zweiten und vierten Stock. | Bild: Cuko, Katy

Im nächsten Jahr sollen noch einmal 70 Familien von der Aktion profitieren. Voraussetzung ist, dass der alte Kühlschrank mindestens zehn Jahre alt ist und der neue 200 kW/h weniger pro Jahr verbraucht.

Erster Energiespartag bei der SWG

„Der Strom der Mieter geht uns ja erst mal nichts an. Aber das ist zu kurz gesprungen“, erklärt Jürgen Schipek, warum hier erstmals eine Wohnungsbaugesellschaft dabei ist. Bundesweit waren bislang eher Sozialverbände oder Kommunen Partner der Verbraucherzentrale beim Stromsparcheck-Programm für einkommensschwache Haushalte, das es schon seit 2014 gibt.

Nadja Barocke von der Verbraucherzentrale hatte nicht nur gute Tipps zum Energiesparen, sondern auch eine Grundausstattung fürs Zuhause dabei – von der LED-Lampe über Spar-Duschkopf bis zur Zeitschaltuhr. | Bild: Cuko, Katy

Allein beim ersten Energiespartag der SWG im Firmengebäude an der Heine-Straße am Dienstag waren 60 Beratungstermine gebucht. Ohne die Experten der Energieagentur hätte das nicht funktioniert. Bei 60 weiteren Mietern findet der Stromsparcheck zuhause statt. „Und die Leute kriegen nicht nur gute Ratschläge mit“, so Schipek. Die Verbraucherzentrale hat für jeden Haushalt ein Set mit Energiesparlampen, Standby-Schaltern und Sparduschköpfen im Wert von 70 Euro dabei – ebenfalls kostenlos.

Mieter wollen sich beraten lassen

Inzwischen wächst die Warteliste der Mieter, die sich beraten lassen wollen. Oder heiß auf einen neuen Kühlschrank sind. Noch einmal 70 Geräte sollen nächstes Jahr getauscht werden – auch wenn die Aktion noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist.