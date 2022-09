Wer das Dornier-Museum in Friedrichshafen besucht, läuft im Eingangsbereich meist achtlos an einem kleinen orangefarbenen Fahrzeug vorbei, das angesichts der großen Flugzeuge etwas deplatziert scheint. Wer aber am linken Seitenfenster den kleinen gelben Aufkleber entdeckt, denkt sich womöglich: Da war doch was. „Marathon 9.9.72“ steht da. Olympische Sommerspiele in München. Zuerst heiter, dann das Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische Mannschaft mit elf getöteten Geiseln.

Beim Olympia-Marathonlauf waren drei Prototypen des Dornier Delta II E gefragt. | Bild: Walter Rundel

Wie kam es dazu, dass sich die berühmten Flugzeugbauer von Dornier zur Entwicklung dieses kleinen Flitzers verirrten? Rahmen aus Stahlrohr, Karosserie aus Kunststoff, für heutige Verhältnisse eine fahrende Kiste ohne jeden Komfort.

Hier kommt ein weiterer bekannter Name ins Spiel: Erwin Hymer

Geboren wurde die Idee für den Dornier Delta mehr als 20 Jahre vor den Olympischen Spielen in München. Claudius Dornier junior lebte und arbeitete 1950 in Spanien. In Deutschland durfte er keine Flugzeuge bauen. Aber er holte aus der Heimat tüchtige junge Ingenieure, darunter einen gewissen Erwin Hymer, der später zum berühmten Entwickler und Hersteller für Reisemobile wurde. In Spanien entwickelten sie den Dornier Delta. Bald stellte sich jedoch heraus, dass Aufwand und Kaufpreis eine Produktion illusorisch machten.

Vor 50 Jahren in München im Einsatz Journalist Walter Rundel war vor 50 Jahren als Sportreporter bei den Olympischen Spielen in München. Das kleine orangefarbene Fahrzeug sei ihm damals allerdings nicht aufgefallen, erinnert er sich. Er habe Tage später, beim Marathonlauf, nur Augen für den in München geborenen und für die USA startenden Frank Shorter gehabt, der die Goldmedaille gewann. „Dabei hätte es ohne den kleinen Minitransporter namens Dornier Delta II E keine so schönen Bild von Shorters Lauf gegeben.“ Denn in dem Begleitfahrzeug stand ein Kameramann und filmte den Lauf.

1968 greift Claudius Dornier junior die Idee der Automobilität aber erneut auf, entwirft den Delta II, einen Zweisitzer, den die Zeitschrift „Auto Motor und Sport“ 1970 auf die Titelseite nimmt, Schlagzeile: „Der Stadtwagen der Zukunft?“. Und für die Olympischen Spiele in München liefert Dornier drei elektro- angetriebene Kleinwagen. Die Batterien kamen von EVS und Badenwerk. Aber es blieb bei der smarten Idee und den drei Prototypen.

Vor ein paar Jahren haben Studenten der DHBW Ravensburg mit Professor Ralf Lux in Projekt und Studienarbeiten den Dornier Delta II E noch einmal nachgebaut, mit viel Engagement und Spaß an der Umsetzung einer großen Idee für ein kleines Auto.