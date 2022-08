Ein 39-Jähriger steht im Verdacht, am Donnerstagnachmittag in einer Regionalbahn ein Smartphone gestohlen zu haben. Wie die Polizei berichtet, soll er das Telefon, das vor zwei dösenden Fahrgästen auf dem einem Tisch lag, während eines Zugaufenthalts in Friedrichshafen an sich genommen haben.

Als Zeugen lautstark auf die Tat aufmerksam machten, flüchtete der Dieb umgehend aus dem Wagon. Einer der Fahrgäste folgte dem Mann, nahm ihm das gestohlene Smarthone ab und hielt ihn fest, heißt es weiter. Nach einem Gerangel gelang dem Tatverdächtigen erneut die Flucht. Er wurde aber von einer alarmierten Streife der Bundespolizei im näheren Umfeld gestoppt und vorläufig festgenommen. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Zeugen, die den Vorfall im Waggon sowie die Rangelei beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 75 41/70 10 an die Kriminalpolizei zu wenden.