Schräg gegenüber der Messe, am Rande des Neubaugebiets an der Spatenstraße, ist ein neuer Gebäudekomplex entstanden. Darin, hinter viel Glas und etwas Sichtbeton ist – noch recht unscheinbar – das Zentrum für ambulante Rehabilitation (ZAR) Friedrichshafen zu finden. Da es sich noch im Aufbau befindet, ist Leiter Gert Krischak derzeit der einzige Arzt im Haus. „Geplant sind fünf Ärzte in Vollzeit bei Vollbetrieb“, erläutert er. Aus den aktuell insgesamt 17 Mitarbeitern sollen dann auch 49 werden.

Mitte März hat das Zentrum seinen Betrieb aufgenommen. Seitdem sei die Nachfrage groß: „Wir haben damit alle Erwartungen übertroffen, auch unsere eigenen“, sagt Krischak. Das Einzugsgebiet erstrecke sich dabei etwa 45 Minuten Fahrzeit in alle Richtungen, manche nähmen auch einen weiteren Weg auf sich. Dabei sei die Anbindung für sie sehr gut: „Es gibt hier eine Dichte an orthopädischen Zentren, die man sonst eigentlich nur in Großstädten findet.“ Hier könnten sie an Eingriffe und Operationen mit der Nachsorge ansetzen, die sie aber auch beispielsweise nach einer stationären Reha für drei bis sechs Monate übernehmen könnten.

Gert Krischak leitet das Zentrum für ambulante Rehabilitation. | Bild: Lena Reiner

Als ambulante Einrichtung hätten sie während der Corona-Zeit allerdings einen entscheidenden Vorteil: „Wenn jemand nur eine leicht erhöhte Temperatur hat oder sich nicht gut fühlt, können wir einen Tag ausfallen lassen und einfach hinten anhängen. Die Patienten verlieren nichts und wir können auf Nummer sicher gehen“, erklärt der Leiter des ZAR.

Was das Zentrum in Friedrichshafen zum Pilotprojekt macht

Das ambulante Zentrum gehört zu einem Verbund von insgesamt 27 ambulanten Reha-Zentren in Deutschland. Und unter diesen soll jenes in Friedrichshafen eine besondere Rolle einnehmen. „Hier soll sozusagen eine Blaupause für die anderen entstehen: Das System eines digitalen Rehazentrums ist hier zum ersten Mal im Volleinsatz, es ist ein Pilotprojekt“, erläutert Krischak.

So basiere alles auf Apps, die Infrastruktur sei modern und mit einer Teletherapieklinik vernetzt. Patientendaten und -akten würden so etwa immer aktuell gehalten und falle einmal ein Arzt aus – etwa aus Krankheitsgründen – könne ein Kollege nahtlos genau da ansetzen, wo sein Kollege aufgehört habe. „Hier verschwindet nichts in irgendeiner Schublade“, betont der Reha-Spezialist, der zehn Jahre praktische Erfahrung aus der stationären Rehabilitation mitbringt.

In diesem Neubau befindet sich das Zentrum für ambulante Rehabilitation, kurz: ZAR. | Bild: Lena Reiner

Weil es sich beim Zentrum um ein Modellprojekt handle, sei hier ein tolles Team zusammengestellt worden, freut er sich und nennt den therapeutischen Leiter des Zentrums, Gerd Linke, als Beispiel: „Er macht das schon seit 20 Jahren.“

„Die Mehrheit derer, die Bedarf hätten, nehmen keine Reha in Anspruch“

Doch auch wenn sich hier alles rosig anhört, gibt es doch ein entscheidendes Problem im Reha-Kontext. „Die Mehrheit der Menschen, die einen Bedarf an einer Reha hätten, nimmt keine in Anspruch“, erläutert Krischak. Woran es scheitere, darüber lasse sich nur mutmaßen. Ein Aspekt sei sicherlich das fehlende Wissen darüber, wann einem eine Reha zustehe. „Dabei kann ich nur ermuntern: Die wenigsten Anträge für eine Reha werden abgelehnt“, betont er.

Dabei sei es natürlich wichtig, dass das Leiden auch durch eine Reha behandelt werden könne. Wer einmalig einen Bänderriss am Sprunggelenk habe, sei dafür eher nicht berechtigt. Komme es aber immer wieder zu Gelenkproblemen, sehe das schon anders aus: „Eine Reha ist immer dann gut, wenn man ein Leiden hat, das länger andauert, also nicht nach sechs bis acht Wochen wieder gut ist und der Körper länger daran zu knabbern hat.“

Typische Fälle seien Erkrankungen der großen Gelenke und des Rückens. „Die Alternative wäre sonst beispielsweise eine Dauerverordnung von Physiotherapie“, erläutert Krischak. In einer Reha gehe man anders vor: Ein umfassender Blick auf den Patienten und sein Problem stehe hier im Zentrum der Maßnahmen. Dabei spiele etwa auch eine psychologische Beratung eine Rolle, anschließend gebe es etwa eine Schulung zu Selbsthilfetechniken. „Selten bleibt ein Rückenschmerz allein, oft leidet auch die Psyche mit“, erläutert er.“

Studie am Institut für Rehabilitationsmedizinische Forschung

Dass dieses übergreifende Konzept auch Wirkung hat, habe seine große Studie am Institut für Rehabilitationsmedizinische Forschung in Ulm, das Krischak mit aufgebaut und fast zehn Jahre geleitet hat, ergeben: Dort hat er untersucht, wie der Krankheitsverlauf nach einer Reha bei chronischen Rückenschmerzen verläuft. Mit Reha seien deutlich weniger Behandlungen beim Arzt nötig gewesen: Mehr als die Hälfte der Krankenhausbehandlungen habe so vermieden werden können, die Kosteneinsparungen lagen hier bei über 1600 Euro pro Fall. Und nicht nur das: Im Jahr nach einer Reha waren die Patienten fast 15 Tage weniger krankgeschrieben.

Zu guter Letzt werde auch das Eintrittsalter in die Erwerbsminderungsrente im Mittel um 7,3 Monate verzögert, wenn denn eine Berentung stattfinden müsse. „Das, was wir da wissenschaftlich belegen konnten, ist nicht nur ein Effektchen, das ist ein Effekt“, betont er.

Die Veröffentlichung dieses Ergebnisses habe daher auch zu einem Umdenken geführt: „Die Kassen unterstützen uns jetzt besser, die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.“ Kostenträger einer Reha seien nämlich jene, die von ihrem Effekt profitierten. Bei Menschen vor dem Rentenalter seien das daher die Rentenkassen. Der einzig verbliebene „Hemmschuh“ auf dem Weg zur Maßnahme, wie Krischak formuliert, seien eigentlich nur noch die komplizierten Formulare, die es für die Beantragung auszufüllen gelte.