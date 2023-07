Grieshabers Spezialkonstrukt für den Firmenlauf bietet den „Fahrern“ des Fahrzeugs zwar begrenzte Sichtmöglichkeiten, doch auch ein mobiles Dach überm Kopf. Bei der instabilen Wetterlage könnte das durchaus ein Vorteil sein. „Wir müssen gerade erstmal laden“, scherzt Daniele Borrescio. Die Idee für das Gefährt stammt von Gregor Schnell, der selbst in ihm mitläuft.

Gregor Schnell, Daniele Borrescio, Reinhard Kuen und Ralf Heersma-Plattner haben noch ein paar Ladeschwierigkeiten zu Beginn. | Bild: Lena Reiner

Noch kurz den Lippenstift auffrischen, dann geht‘s los

Markus Baum und Martina Auerswald finden kurz vorm Start des Firmenlaufs an der Messe in Friedrichshafen noch die Zeit, Baums Lippenstift aufzufrischen. Dabei ging es gerade noch sehr stressig bei ihnen zu. „Wir haben eine Stunde von Tettnang hierher gebraucht, EINE Stunde!“, betont Auerswald. Sie hätten sehr lange im Stau gestanden. Mit ihrer Hexennase und dem niedlichen Outfit ihres Teamkollegen hofft sie auf eine Fortsetzung des Vorjahreserfolgs: „Da haben wir den Kreativpreis für unsere Kostüme als Ritter der Kokosnuss gewonnen.“

Die Lippen müssen für den Lauf perfekt sein: Markus Baum und Martina Auerswald haben sich diesmal in Märchenkostüme eingepackt. | Bild: Lena Reiner

„Wir wären zu sechst gewesen, aber zwei sind abgesprungen. Wir sind aber auch nicht eine so große Firma. 25 Mitarbeiter und einige sind im Ausland: Rumänien und Spanien, die kommen nicht extra her“, schildert Henrik Roßner. Er und sein Kollege Mark Rosevicz warten noch kurz vor Beginn auf ihre Kollegen und treten in schlichten Sportklamotten zum Firmenlauf an. Roßner sagt: „Ich mache jetzt zum vierten Mal mit, mich motiviert das immer, wieder etwas mehr Laufen zu gehen.“

Henrik Roßner und Mark Rosevicz sind bereits zum vierten Mal dabei. | Bild: Lena Reiner

Auch Schneemann und Christbaum auf der Strecke

Etwas weniger windschnittige Kostüme haben Kevin Hanisch und sein Team zu bieten. Das Weihnachtsthema habe sich – wie könnte es anders sein – der Kollege ausgesucht, der nun im Santa-Claus-Kostüm stecke. Sieben Airbus-Kollegen machen bei dem Themenlook mit.

Ein siebenköpfiges Team von Airbus hat sich für ein Weihnachtsthema entschieden. | Bild: Lena Reiner

Friedrichshafen Start des Firmenlaufs von ZF 1/3 Das könnte Sie auch interessieren

Im Startbereich an der Messe hat sich inzwischen schon eine Menschenmenge zusammengefunden. Und so geht es nahtlos über von letztem Feinschliff an Kostümen zum eigentlichen Lauf. Motiviert und gut gelaunt begeben sich die Teilnehmer auf die 5,5 Kilometer lange Strecke, die diesmal nicht durch Waldgebiete führt und daher keine Gefahr im Falle von Unwettern birgt.

Manche Läufer tragen kreative Kostüme. | Bild: Lena Reiner

249 Unternehmen haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Firmenlauf gemeldet. | Bild: Lena Reiner

Die ersten kommen schon vor den letzten Startern ins Ziel

Es sind so viele Teilnehmer, dass noch nicht einmal alle gestartet sind, als schon die ersten im Ziel ankommen. Die kleine Cheerleader-Gruppe, die sich mit funkelnden Pompons am Start eingefunden hatte, beweist so kurz ihre eigenen Lauffähigkeiten auf der Kurzstrecke zum Zielbogen.

Kurze Hektik bei den Cheerleadern, da schon die ersten Läufer auf der Zielgeraden sind, als andere noch gar nicht gestartet sind. | Bild: Lena Reiner

Friedrichshafen Start des Firmenlaufs von ZF 2/3 Das könnte Sie auch interessieren

Claudia Jetz und Martin Tiezel vom Ingenieursbüro Zimmermann stellen ihre Motivationsfähigkeiten an der Laufstrecke unter Beweis. Sie sind für die Kollegen da, die zu Zehnt mitlaufen. „Leider haben wir bisher noch keinen gesehen“, bedauert Claudia Jetz. Dann feuern beide wieder ungebrochen motiviert die Läufer anderer Teams auf der Zielgeraden an.

Claudia Jetz und Martin Tiezel jubeln den Läufern zu. | Bild: Lena Reiner

Teamleiter motiviert mehr als die Hälfte seiner Mitarbeiter

Ob es dem Unternehmen ZF als Namensgeber des Firmenlaufs geschuldet sei, dass er dabei ist? Fühlt man sich da als ZF-Mitarbeiter unter Druck gesetzt, die 5,5 Kilometer hinter sich zu bringen? Auf diese Fragen kann Istvan Hegedüs nur mit einem Schmunzeln antworten. „Nein, nein, das ging von mir aus“, betont er.

Zum Lauf Beim siebten Firmenlauf gab es bereits mehr als 6200 Voranmeldungen von 249 Firmen, hinzu kamen weitere spontane Starter. Das Männer-Team „Running Wild“, bestehend aus drei ZF-Mitarbeitern, entschied den Lauf, das schnellste Frauenteam „All the pace you need“ bestand aus Airbus-Mitarbeiterinnen. Das schnellste gemischte Team nannte sich „Locker lässig Liebenau“ und seine Mitglieder stammten von der gleichnamigen Stiftung.

Istvan Hegedüs selbst liebe das Laufen und habe auch direkt seine Mannschaft motiviert. „Ich bin Teamleiter“, erklärt er. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter habe sich von ihm und seiner Lauffreude anstecken lassen. „Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr mehr werden und wir die Strecke noch etwas schneller schaffen“, sagt er. Doch es habe auch heute schon sehr viel Spaß gemacht: „Es war super.“

Ilker Bagci, Julian Riedel, David Schneider und Istvan Hegedüs. | Bild: Lena Reiner

Friedrichshafen Firmenlauf von ZF 3/3 Das könnte Sie auch interessieren

„CrossFit am See“ haben sich Gesundheitsförderung beruflich auf die Fahnen geschrieben. „Wir sind ja ein Fitnessanbieter und versuchen immer wieder, bei lokalen Veranstaltungen dabei zu sein; den Firmenlauf kennt ja hier auch jeder, da fiel die Entscheidung sehr schnell“, sagt Dominic Reisch. Sie sind aber dennoch erst zum ersten Mal mit von der Partie beim siebten Firmenlauf in Friedrichshafen. Beide zeigen sich zufrieden mit dem Ergebnis. „Ich bin vor einer Kollegin angekommen, die direkt hinter mir war, das war mein Ziel“, sagt er und lacht. „Ich wollte es in 25 Minuten schaffen, jetzt sind es 25 Minuten und 59 Sekunden geworden. Das ist okay“, sagt Tamara Bestler. Denn auf jeden Fall sei bei ihnen da auch ein gewisser Wettbewerbsgedanke dabei gewesen.

Tamara Bestler und Dominic Reisch. | Bild: Lena Reiner

Unterwegs kommt das Wettbewerbsgefühl automatisch

Auch Lena Langenberger und Dino Rega haben es ins Ziel geschafft. „Das ist ein cooles Event, auch fürs Team, das hat Spaß gemacht. Es war gar nicht so anstrengend, wie wir gedacht hatten.“ Langenberger freut sich vor allem über das Wetter: „Es war heute deutlich besser als die letzten Jahre.“ Fürs nächste Jahr haben sie sich eine schnellere Laufzeit als Ziel gesetzt. „Dabei hatten wir uns vorab eigentlich nichts vorgenommen“, sagt er. Das Wettbewerbsgefühl habe sich auf der Strecke aber doch entwickelt: „Sie wollte vor mir ins Ziel kommen, da wurde es auf den letzten Metern doch anstrengend.“ Geschafft habe sie es obendrein, vor ihm anzukommen.

Lena Langenberger und Dino Rega. | Bild: Lena Reiner

Stellenweise ganz schön eng auf der Strecke

Daniela Dietrich und Christine Lattner freuen sich über den schönen Lauf, den sie ganz schön anstrengend fanden. „Ich lasse mich immer mitziehen und laufe dann schneller, als mein normales Tempo wäre“, schildert Dietrich. Lattner ergänzt: „Es war auch stellenweise ganz schön eng auf der Strecke, da war das Durchkommen etwas schwer.“ Dennoch habe der Lauf Spaß gemacht, sie seien eines der kleinsten Teams gewesen, auch wenn sie für Rolls-Royce Power Systems arbeiteten und von dort viele Läufer insgesamt teilnähmen: „Wir konnten uns abteilungsweise für die Wertung anmelden und haben das auch gemacht.“