Das große Abenteuer „Höhle der Löwen“ liegt knapp fünf Monate zurück. Am 15. Mai war die Häflerin Janine Wesener mit ihren Zwillingen Jonah und Levin bei der Erfinder-Show zu sehen. Zu dritt präsentierten sie vor der Jury die Firma Saubergarten. Ihre Produkte sind für Kinder wie Eltern gedacht: gesundheitsverträgliche – sprich verzehrbare – Putzmittel. Die Kunden stellen die Mittel aus einer Art Bausatz selbst her – ein zusätzliches Gimmick von Saubergarten. So gibt es etwa den Allzweckreiniger „Putzvulkan“ oder das WC-Gel „Spritzauber“.

Jonah Wesener (links), Mutter Janine und Levin im Fernsehstudio in Köln. | Bild: RTL/Bernd-Michael Maure (Archiv)

Eine Finanzierungszusage der „Löwen“ erhielten die Weseners letztlich nicht. Investorin Judith Williams vermisste einen „Proof of Concept“, also den Beleg, dass es Nachfrage nach den Produkten gibt. Jurorin Janna Ensthaler stellte infrage, ob das Geschäft ausreichend Wachstumspotenzial hat. Kurz nach der Sendung konnten sich die Weseners hingegen vor Bestellungen kaum retten. Doch wie sieht es nun aus – gut 20 Wochen nach dem Auftritt?

Die Jurorinnen Janna Ernsthaler und Judith Williams prüfen die Produkte von Janine Wesener. | Bild: RTL/Bernd-Michael Maurer (Archiv)

Nachfrage hat sich eingependelt

Der SÜDKURIER trifft Janine Wesener auf einem Spielpatz in Friedrichshafen. Während ihre Jungs auf Geräten des Spielplatzes herumklettern, erzählt Wesener: „Die Nachfrage ist da, momentan verkaufe ich etwa 40 Pakete im Monat.“ Direkt nach ihrem Auftritt seien es hunderte gewesen. Allerdings räumt sie ein: „Zuletzt habe ich keine Werbung gemacht, sondern mich auf die Entwicklung eines neuen Produktes konzentriert“ – dazu gleich mehr. Tatsächlich zeigen auch die Zahlen des Web-Analysetools Similarweb: Noch im Juni waren die monatlichen Zugriffe auf den Saubergarten-Onlineshop mit knapp 7000 Besuchern recht solide, aktuell hat es sich bei gut 2000 eingependelt.

Saubergarten Bereits im Jahr 2020 machte Janine Wesener aus Friedrichshafen mit ihrem Konzept auf sich aufmerksam. Sie gewann damals den Gründerwettbewerb Start-up BW Elevator Pitch des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Mit verschiedenen Bastelsets sollen Kinder Reinigungsmittel herstellen, Spaß haben und gleichzeitig an das Thema Sauberkeit herangeführt werden.

Nach ihrem Auftritt im Fernsehen türmten sich bei Janine Wesener die Bestellungen – und in ihrem Wohnzimmer die Pakete, die sie an Kunden verschickt. | Bild: Benjamin Schmidt (Archiv)

Doch es gibt auch Nachfrage ohne aktives Marketing und Fernseh-Auftritte. Genau darin erkennt Janine Wesener den Beweis, dass es einen Markt für ihre Produkte gibt. „Im Juni habe ich noch Werbung geschaltet und dann zunächst aufgehört.“ Sie wollte etwas Zeit zur Entwicklung neuer Ideen haben, auch ein Urlaub mit der Familie stand an. Nun aber soll es wieder losgehen, samt neuem Putz-Set: „Spülmaschinenzauber mit Geheimbotschaft“, so der Name. Mit Hilfe von Kastanien, Zitronensaft, Thymian und Rosmarin stellen Kinder einen natürlichen Sud her. „Denn kann man dann als Waschmaschinen-Spülmittel nutzen.“ Die Kapazität reiche für etwa 30 Durchgänge.

„Das ist ja interessant“

„Besonders Spaß macht es den Kleinen, mit einem Hammer die Kastanien in einer mitgelieferten Socke zu zerhämmern“, erzählt Wesener. Die braunen Kugeln kommen übrigens von Bäumen des Ailinger Wellenbads. „So haben sie eine sinnvolle Aufgabe“, sagt sie augenzwinkernd. Zudem könne der Zitronensaft zum Schreiben von Geheimbotschaften auf Papier verwendet werden. Eine Nebensitzerin auf dem Spielplatz ist aufmerksam geworden auf Wesener. Barbara Henninger ist mit ihren zwei Enkeln vor Ort. „Das ist ja interessant, darf ich mal kurz zuhören?“, will sie wissen. Nachdem ihr die Gründerin ihr Konzept erläutert, resümiert Henninger: „Hört sich genial an.“

Barbara Henninger (rechts) war im mit ihren Enkeln auf dem Spielplatz – und war gleich interessiert an den Ideen von Janine Wesener. | Bild: Benjamin Schmidt

Trotz der guten Rückmeldung reicht es bei Wesener noch nicht fürs große Geschäft. Sie ist überzeugt: Der Verkauf ihrer Waren über eine große Handelskette wäre die Lösung. Zuletzt habe sie sich an zwei Unternehmen gewandt. Eine Rückmeldung stehe allerdings noch aus. Allerdings ist ihr Ziel klar: „Der Plan ist, dass ich über kurz oder lang von der Firma leben kann.“ Bislang habe sie immerhin drei Familienurlaube mit ihren Einnahmen finanziert.

Aus Fehlern lernen

Zudem habe sie viel aus Fehlern gelernt, erzählt Janine Wesener. Ein Beispiel: „Zu Beginn habe ich etwa ab einer gewissen Bestellmenge keine Versandkosten verlangt.“ So sei ihr ein ordentlicher Beitrag zur Kostendeckung entgangen. „Mittlerweile verlange ich einheitlich 4,49 Euro pro Bestellung. Damit kommen wir gut hin.“

Die neueste Idee der Weseners: Spülmittel aus Kastanien. | Bild: Benjamin Schmidt

Was treibt die Gründerin an?

Vier Jahre Entwicklungszeit für ihre Produkte, noch immer viel Arbeit. Was motiviert Janine Wesener weiterhin? „Ich bin noch immer davon überzeugt, dass ich ein bestehendes Problem löse: Trotz Arbeit im Haushalt mehr Zeit mit den Kindern verbringen zu können.“ Zudem seien ihre Mittel umweltverträglich.

Letzte Frage: Wenn sie nochmals die Gelegenheit hätte, würde Wesener ihr Unternehmen nochmals „Saubergarten“ nennen? Mit einem sauberen Garten haben die Produkte ja nicht viel zu tun. Die Gründerin entgegnet zwar: „Viele Zutaten kommen aus dem Garten“, gleichwohl versteht sie das mögliche Missverständnis. Inzwischen bevorzuge sie den Namen „Kilejo“, nach den Anfangsbuchstaben ihrer drei Kinder. Allerdings sei nun eben Saubergarten bekannt. „Deswegen bleibe ich im Moment dabei.“