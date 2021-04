Seit rund einem Jahr gilt nun schon: Wer kann, der soll am besten im Homeoffice statt im Büro mit Kollegen arbeiten. Fünf Menschen aus Friedrichshafen und Umgebung erzählen, wie sie diese Zeit erleben und geben einen Einblick in ihr aktuelles Arbeitsumfeld.

Ein bisschen Haushalt in der Pause? Vom Büro aus undenkbarMelanie Joos, 29 Jahre, lebt in Oberteuringen und arbeitet von dort aus in einem Häfler Unternehmen mit. „Ich musste im Homeoffice lernen, mir Pausen zu nehmen. Anfangs habe ich gar