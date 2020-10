Die Freibadsaison 2020 im Wellenfreibad Ailingen, im Frei- und Seebad Fischbach und im Strandbad Friedrichshafen ist vorbei: Am Dienstag waren das Frei- und Seebad Fischbach sowie das Strandbad zum letzten Mal geöffnet.

Das Wellenfreibad in Ailingen musste wegen eines technischen Fehlers schon einige Tage zuvor geschlossen werden, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Das Thermalbecken im Frei- und Seebad Fischbach ist im Oktober noch von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Besucherzahlen 2020 Frei- und Seebad Fischbach: 92 271 Badegäste (2019: 96 117, 2018: 127 761)

Wellenfreibad Ailingen: 46 930 Badegäste (2019: 56 708; 2018: 79 367)

Strandbad Friedrichshafen: 129 389 Badegäste (2019: 115 439, 2018: 154 819)

Vor dem Hintergrund der Corona-Bedingungen sprachen Bürgermeister Andreas Köster, Reinhard Friedel, Leiter des Amtes für Bildung, Betreuung und Sport, und Daniela Zweifel, Verantwortliche für die Friedrichshafener Bäder, von einer „außergewöhnlichen“ Saison, mit zufriedenstellenden Besucherzahlen. „Es war lange unklar, ob unsere Bäder überhaupt öffnen können und das bei eigentlich gutem Badewetter“, wird Köster in der Mitteilung zitiert.

Freibäder öffneten zunächst im Schichtbetrieb

Durch die Corona-Lockerungen im Sommer konnten die Bäder geöffnet werden, wenn auch unter strengen Hygiene- und Abstandsregelungen. Deshalb wurden die Bäder zunächst im Schichtbetrieb geöffnet, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit bieten zu können, in den Freibädern zu baden.

Andreas Köster: „Unser Konzept hat funktioniert“

Nach etwa einem Monat wurde der Schichtbetrieb beendet und die Besucher konnten die Bäder wieder ohne zeitliche Beschränkungen besuchen. „Unser Konzept hat funktioniert und so konnten wir für viele Menschen in dieser besonderen Zeit eine Ablenkung und Abkühlung in den Freibädern möglich machen“, so Köster.