Ulrike Mangold hätte eigentlich im Oktober ihr Zehnjähriges bei der Bahnhofsmission Friedrichshafen feiern können. So lange ist die Häflerin dort dann bereits aktiv und als Stellvertreterin des Hauptamtlichen im Einsatz. „Ungefähr die Hälfte von unserem Team hat diese Position“, schildert sie. Bereits vor Jahren wurden die Stellen für Hauptamt von 150 auf 50 Prozent gekürzt: Detlef Luf heißt der inzwischen einzige Hauptamtliche vor Ort. Seitdem sind die Aufgaben der Ehrenamtlichen dementsprechend mehr geworden.

Eine Ehrenamtspauschale erhalten die Mitarbeitenden dafür: 35 Euro pro Dienst. Doch auch dieser Betrag soll nun gestrichen werden. 45 000 Euro jährlich können so eingespart werden. Ein Betrag, der zur Erhaltung der Bahnhofsmissionen dringend benötigt wird. Der Beschluss fiel im Januar bei einer Versammlung des Trägers VIJ (Verein für internationale Jugendarbeit) mit Sitz in Stuttgart. Im März sollte die Änderung in Kraft treten mit einer einjährigen Übergangsfrist für langjährige Mitarbeiter. Diese erhalten die Pauschale noch bis einschließlich 28. Februar 2021. So erläutert es die Vorsitzende des VIJ, Jutta Arndt. Vier Bahnhofsmissionen sind unter der Trägerschaft des Vereins.

Jutta Arndt, Vorsitzende des Vereins für internationale Jugendarbeit mit Sitz in Stuttgart. | Bild: Michael Fuchs

Viele Bahnhofsmissionen sind in finanzielle Schieflage geraten. Lange Jahre hatte die evangelische Kirche die Bahnhofsmissionen mit den Zinsen eines angelegten Betrags finanzieren können. Das sei seit einigen Jahren durch die veränderte Wirtschaftslage nicht mehr möglich. Vor viereinhalb Jahren, als Jutta Arndt Vorsitzende des VIJ wurde, habe ein großes finanzielles Defizit bestanden.

„Wir haben dann die evangelische Landeskirche um Hilfe gebeten: Fünf Jahre lang würde diese mit jeweils 100 000 Euro unterstützen“, schildert sie. Die Bedingung dazu habe gelautet, dass die Bahnhofsmissionen in Stuttgart, Tübingen, Heilbronn und Friedrichshafen nach diesen fünf Jahren die 100 000 Euro gemeinsam jährlich selbst erwirtschaften sollten: Da dies bislang nicht gelungen sei, sei unter anderem die Streichung der 35-Euro-Pauschale beschlossen worden.

„Wir machen das nicht wegen des Geldes, es geht uns um die Sache“

Ulrike Mangold genau wie ihre Kollegin Petra Höflinger, die seit drei Jahren mitarbeitet, fühlen sich nicht eingebunden vom Träger in Stuttgart. „Wir machen das nicht wegen des Geldes, es geht uns um die Sache“, betonen die beiden. Die Bahnhofsmission sei Anlaufstelle für viele Menschen: wohnungslose, obdachlose, Menschen, die allein ihre Anträge fürs Amt nicht ausfüllen könnten, Jugendliche und Kinder, die einen Zug verpassten und in Friedrichshafen strandeten. „Wir sind für alle da und man braucht bei uns auch keinen Termin“, betont Mangold. Wer hierher komme, weil er irgendein Problem habe, dem werde geholfen – und zwar immer: „Und wenn wir nur an die passende Stelle weiterverweisen.“ Selbst ein Schrank mit einer Notfallausrüstung ist vorhanden: Da gibt es Rucksäcke und Kleidung für einen schnellen Wechsel.

Petra Höflinger und Ulrike Mangold setzen sich dafür ein, dass die Bahnhofsmission erhalten bleibt. | Bild: Lena Reiner

Von der geplanten Schließung hätten sie sehr kurzfristig erfahren, von den Änderungen für Mitarbeiter ebenfalls. Sie hätten auch für die Corona-Pandemie keine Handlungsanweisungen erhalten und so selbst entschieden, die Bahnhofsmission im März zu schließen. Auch heute noch ist der kleine Innenraum, das „Wohnzimmer“, für Gäste geschlossen. Höflinger erklärt: „Das wäre hier viel zu eng, Abstandsregeln nicht durchzusetzen.“ Daher wird an den Öffnungstagen Montag, Dienstag und Mittwoch zwischen 9 und 13 Uhr Kaffee nach draußen und nicht, wie gewohnt, drinnen ausgegeben. Detlef Luf ist an diesen Tagen vor Ort. Er schmunzelt und sagt: „Ich bleibe, bis die Kaffeekanne leer ist. Das kann auch mal etwas länger als 13 Uhr sein.“

Detlef Luf ist der letzte hauptamtliche Mitarbeiter der Bahnhofsmission. | Bild: Lena Reiner

Jutta Arndt vom Trägerverein erläutert: „Wir wollten die beschlossenen Änderungen eigentlich allen Bahnhofsmissionen bei einem Besuch persönlich mitteilen. Das hat in Friedrichshafen leider nicht geklappt: Auf der Strecke bestand Schienenersatzverkehr und dann kam Corona.“

Eigentlich lautete der Beschluss, die Bahnhofsmission „mittelfristig“ zu schließen

Dass die geplante Schließung der Bahnhofsmission zum 31. Oktober so kurzfristig mitgeteilt worden sei, habe allerdings einen anderen Grund. „Wir hatten im Januar lediglich beschlossen, die Bahnhofsmission in Friedrichshafen mittelfristig zu schließen. Mittelfristig lässt sich ja nicht genau beziffern, aber ich hatte mit so zwei oder drei Jahren gerechnet“, erläutert sie.

Sie tatsächlich schon in diesem Jahr zu schließe, diese Entscheidung sei gefallen, als das Team aus Ehrenamtlichen im Mai bekannt gegeben habe, dass sie geschlossen zurücktreten würden. „Unsere Ehrenamtlichen machen Schulungen, werden qualifiziert und müssen außerdem Probe arbeiten“, schildert sie. Ein neues Team kurzfristig während des Corona-Lockdowns auf die Beine zu stellen, das sei schlichtweg unmöglich gewesen. „Und so haben wir beschlossen, die Schließung frühzeitiger anzusetzen. Dadurch war dann auch die Kommunikation dementsprechend kurzfristig.“

Dieser Tisch muss aktuell leer bleiben. Der Innenraum ist wegen der Coronapandemie für Gäste gesperrt. | Bild: Lena Reiner

Warum Friedrichshafen nicht vom VIJ weiter getragen werden kann, habe allerdings wenig mit der Bahnhofsmission oder ihrem Team zu tun. „Wir wussten, dass wir eine der Missionen schließen müssen, um genug Geld einsparen zu können, um die anderen Standorte erhalten zu können“, erklärt sie. So ein Standort koste Geld: Buchhaltung führe der VIJ für die Standorte, regle die Kommunikation mit dem Verkehrsministerium, organisiere die Schulungen. Das seien Kosten, die vor Ort nicht unbedingt sichtbar seien. „In Friedrichshafen haben wir außerdem nie richtig den Fuß in die Tür bekommen“, sagt Arndt. Mit dem „Club International“ in der Paulinenstraße hätten sie versucht, als Träger ein größeres Team vor Ort zu platzieren. Doch dieser Ansatz sei gescheitert. Das – und die räumlich größte Distanz zum Standort Friedrichshafen – habe letztlich den Ausschlag gegeben, dass die Wahl auf Friedrichshafen fiel.

Niederschwellige Anlaufstelle unter anderer Trägerschaft?

Ob der Standort tatsächlich komplett geschlossen wird oder an derselben Stelle unter anderer Trägerschaft weiterhin eine niederschwellige Anlaufstelle für Menschen bestehen bleibt, ist derzeit noch unklar. Der evangelische Bundesgeschäftsführer Christian Bakemeier – der zuständig ist, da mit dem VIJ die Diakonie die Bahnhofsmission in Friedrichshafen mitgetragen hat – erklärt: „Es gibt noch keine finale Entscheidung, aber ich kann zumindest verraten, dass Anlass zu vorsichtigem Optimisimus zur Erhaltung des Standortes besteht.“ Der Verein Bahnhofsmission Deutschland sei im Gespräch mit der Stadt Friedrichshafen, denn: „Es ist uns ein Anliegen, möglichst viele Standorte zu erhalten.“

Friedrichshafen ist ohnehin recht allein auf der Landkarte, seit die Bahnhofsmission in Ravensburg schließen musste. Auch die nächstgelegene Bahnhofsmission in Lindau war bereits von der Schließung bedroht. Auf den 150 Kilometern zwischen Freiburg im Breisgau und Friedrichshafen findet sich kein weiterer Standort mehr.

Ehrenamtliches Team tüftelt an Plan B

Die Stadtverwaltung äußert sich auf Nachfrage des SÜDKURIER wie folgt: „Nachdem uns im Juli überraschend die Info von der Schließung der Bahnhofsmission erreicht hat, haben wir das Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht. Es ist jetzt vorgesehen, weitere Gespräche im September zu führen.“ Das ehrenamtliche Team der Bahnhofsmission, das im Mai aus Protest wegen der geplanten Schließung ihres Standortes zurücktrat und dadurch laut Aussage des VIJ die Schließung sogar beschleunigte, tüftelt derweil an den Plänen für einen Förderverein. Mangold erklärt: „Das ist unser Plan B, falls sich keine andere Lösung für den Erhalt des Standorts findet.“