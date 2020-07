Noch bis Ende November müssen sich Autofahrer gedulden, ehe sie wieder in die Tiefgarage des Graf-Zeppelin-Hauses dürfen. Ursprünglich sollte sie nur bis zum 22. Mai gesperrt sein. Doch: Derzeit wird die oberste Ebene der Garage saniert. Und weil die Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahlen Auswirkungen auf die unterste Etage haben, bleibt das Parkhaus komplett geschlossen, schreibt die Stadtverwaltung auf Anfrage des SÜDKURIER.

„Durch die Corona-Beschränkungen waren die Einschränkungen und die fehlenden Parkplätze nicht so gravierend“, sagt Andrea Kreuzer, städtische Pressesprecherin. Veranstaltungen gab es im Graf-Zeppelin-Haus in dieser Zeit schließlich nicht.

Ein Säckemeer aus altem Beton: Zurzeit wird die Tiefgarage des Graf Zeppelin Hauses saniert und dabei alter Beton abgetragen. | Bild: Julia Blust

Im oberen Bereich der Tiefgarage werde aktuell der Beton an den Stellen, an denen Betonstahl korrodiert ist, abgetragen und der beschädigte Stahl ersetzt. Parallel dazu laufen Ausbauarbeiten in der Tiefgaragenebene 1 – die dann, so die Planung, ab November wieder genutzt werden kann. Die zweite Ebene soll zum Jahreswechsel freigegeben werden.

Sanierung dauert bis Ende 2021

Doch auch dann müssen Autofahrer weiter mit Einschränkungen rechnen. Denn dann sollen die Arbeiten in der Tiefgaragenebene 3 beginnen. Der Abschluss der Gesamtsanierung ist für Ende 2021 vorgesehen. Drei Monate vor dem geplanten Ende gebe es laut Stadt noch einmal eine Vollsperrung des Parkhauses. In dieser Zeit wird an der Rampe beziehungsweise am Spindel gearbeitet.