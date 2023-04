Der Automobilzulieferer DGH Sand Casting muss bis Ende des Jahres den Betrieb einstellen. Das gibt die zuständige Danko Insolvenzverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt. Im Juni 2022 hatte das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt und war seither um eine Sanierung bemüht. Nachdem es anfänglich mehrere Interessenten einer Übernahme gegeben habe, wäre es zuletzt zu keiner Einigung mit einem Investor gekommen.

„Ohne Aussicht auf einen Investor ist eine weitere Fortführung jedoch wirtschaftlich und insolvenzrechtlich nicht möglich“, wird Insolvenzverwalter Franz-Ludwig Danko in der Pressemitteilung zitiert. DGH Sand Casting produziert Aluminium-Sandguss-Teile, die sowohl in der Automobilindustrie, als auch in der Energie- und Wärmetechnik verwendet werden.

Erste Insolvenz schon 2016

„Für die Beschäftigten ist das wirklich ein Drama“, sagt Helene Sommer von IG Metall Friedrichshafen dem SÜDKURIER. Bereits 2016 hatte das Unternehmen, damals noch unter dem Namen MWS Friedrichshafen, Insolvenz angemeldet.

Durch eine Übernahme durch den US-amerikanischen Investor Oak Hill Advisors konnte der Automobilzulieferer 2018 vorerst gerettet werden und firmierte fortan unter dem Namen DGH Sand Casting. Die Beschäftigten des Häfler Traditionsunternehmens konnten damals kurzzeitig aufatmen, berichtet Sommer. Doch die Pandemie und Lieferkettenprobleme hätten die Situation in den vergangenen Jahren zugespitzt.

„Es wurden von allen Seiten alle Anstrengungen zur Rettung unternommen“, so die Gewerkschafterin weiter. Gereicht hat es am Ende nicht. Gabriele Süss-Köster, Vorsitzende des Betriebsrats von DGH Sand Casting, zeigt sich gegenüber dem SÜDKURIER enttäuscht von Stadt und Land. Die Politik hätte mehr tun können, um das Unternehmen zu retten, meint sie. Nun geht es also der Geschäftsführung, dem Betriebsrat und IG Metall darum, die Beschäftigten des Unternehmens bei der Suche nach neuen Stellen zu unterstützen.

Hilfe für die Belegschaft bei Bewerbungen

Danko und der Betriebsrat würden bei Unternehmen in der Region für die Beschäftigten werben, heißt es in der Pressemitteilung zur Insolvenz. Im Betrieb sei eine Arbeitsbörse eingerichtet worden. Die Belegschaft bekäme darüber hinaus Unterstützung in Bewerbungsverfahren. „Die Beschäftigten der DGH Sand Casting sind nicht nur überwiegend sehr gut qualifiziert, sondern auch sehr engagiert und erfahren“, so Insolvenzverwalter Danko laut der Pressemitteilung.

„IG Metall unterstützt die Beschäftigten ebenfalls im Bewerbungsprozess“, sagt Helene Sommer. Gerade langjährige Beschäftigte, die zum Teil seit 30 Jahren keine Bewerbungen mehr geschrieben haben, könnten hier Hilfe gebrauchen. Immerhin: „Die Arbeitsmarktlage im Bodenseekreis ist nicht schlecht.“ Ziel sei es aber, die Beschäftigten in Betriebe zu bringen, in denen sie einigermaßen sicher sind. „Wir wollen auch nicht, dass sie in Leiharbeit landen“, so Sommer.

Bei einem Besuch vor Ort wollen sich Mitarbeiter des Gießereiunternehmens zwar nicht öffentlich äußern, zeigen sich hinter vorgehaltener Hand aber enttäuscht. Jetzt habe es sie getroffen, sagt einer. In den nächsten Jahren werde es anderen Unternehmen ähnlich gehen. Sie bestätigen, dass sie bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen unterstützt werden.

So soll die Abwicklung laufen

Seit Beginn der Pandemie seien die Umsätze des Unternehmens um 35 Prozent zurückgegangen, heißt es in der Pressemitteilung. In drei Schritten soll der Geschäftsbetrieb nun stillgelegt werden. Zunächst soll Ende Juni der Gießerei-Betrieb eingestellt werden, nachdem dort alle Aufträge abgearbeitet wurden. Ende Juli soll die mechanische Bearbeitung abgewickelt werden und schließlich bis Ende des Jahres die Restarbeiten, etwa die Auslieferung, abgeschlossen werden.