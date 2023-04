Genuss, Einkaufen, Bewegung, Straßenzauberei, Musik und vieles mehr kündigt das Stadtmarketing für das Wochenende, 21. bis 23. April in Friedrichshafen an. Dabei werde auch ein Wunsch vieler Häfler Wirklichkeit: Denn an allen drei Tagen öffnet zudem der Streetfood-Markt an der Uferpromenade zwischen Gondelhafen und Musikmuschel.

„Beim verkaufsoffenen Sonntag lassen sich am 23. April von 12 bis 17 Uhr Kinderprogramm, Spiel- und Bewegungsangebote, Straßenzauberei, Genuss und Shopping auf zauberhafte Art und Weise verbinden und erleben“, heißt es seitens des Stadtmarketings weiter. Am Samstag und Sonntag seien zudem neun Häfler Autohäuser bei einer Autoschau im Graf-Zeppelin-Haus vertreten.

Mutprobe beim Streetfood-Markt

Auch Markus Fetscher, der den Streetfood-Markt veranstaltet, hat ein Programm für die ganze Familie geplant. „Ein Clown wird herumgehen und die Leute unterhalten, außerdem gibt es ein Karussell und Glitzertattoos für die Kleinen“, kündigt er an. Obendrein habe er vor, an einem der Stände eine „Dschungelprüfung“ als besondere Mutprobe auszurichten. Das sei im Vorfeld verraten: Es hat etwas mit vielbeinigen Lebewesen zu tun. Aber keine Sorge! Fetscher zufolge werden selbstverständlich nur erlaubte Lebensmittel serviert.

Markus Fetscher ist Veranstalter des Streetfood-Marktes. (Archivbild) | Bild: Marcel Jud

Und natürlich gibt es auch ganz normale Essensstände ohne Mutprobenfaktor: 18 sollen es diesmal sein. Dabei sei für jeden Geschmack etwas dabei, obendrein solle aufwendig dekoriert und aufgebaut werden. „Wir wollen mehr als 1000 Sitzplätze mit Blick Richtung See aufbauen“, sagt Fetscher. Auch für ihn sei die Veranstaltung besonders; es sei sein bislang größtes Streetfood-Event.

Ein Bänderriss hindere ihn aktuell etwas daran, selbst allzu viel Hand anzulegen; die Vorfreude auf die Veranstaltung könne die Verletzung, die er sich auf einem anderen Markt zugezogen habe, allerdings nicht trüben. „Eventuell kann ich mir dieses Mal sogar einen Traum erfüllen; das wird dann eine Überraschung für die Besucher“, sagt der Veranstalter. Auch hierzu gibt es aber nur einen Hinweis: Es hat etwas mit Musik und Mitmachen zu tun.