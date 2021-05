Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, hat der viele Regen der vergangenen Tage dafür gesorgt, dass der Pegel des Bodensees so angestiegen ist, dass die Fontäne wieder eingesetzt werden kann. Bereits am Vorabend war sie aus dem Winterquartier in der Rheinstraße an den Hinteren Hafen transportiert worden. Am Donnerstag um 8 Uhr wurde die 5,80 Meter breite Metallvorrichtung mit Tauen am Schiffskran befestigt und ins Wasser gesetzt.

Zum ersten Mal bringt DLRG die Fontäne an ihren Standort

Zum ersten Mal übernahm die DLRG die Wasserung der Fontäne, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mit einem DLRG-Boot wurde sie vom Hafenbecken zum Standort auf Höhe der Freitreppe geschleppt. Begleitet wurde die Fahrt von einem weiteren Boot. Die Mitglieder der DLRG nutzten die Wasserung der Fontäne für eine Übung. Die gesamte Aktion dauerte den Angaben der Stadt zufolge rund zwei Stunden.

Nachdem die Fontäne befestigt und die Stromverbindung angeschlossen war, spuckte die Zeppelin-Seefontäne vor der Freitreppe wieder einen rund 25 bis 30 Meter hohen Wasserstrahl in die Höhe, der vom Seeufer aus zu sehen ist. Nachts ist das Wasserspiel beleuchtet.