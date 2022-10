Wie viel wiegen 100.000 Bücher? Etwa 30 Tonnen, „so viel wie fünf Afrikanische Elefanten“, sagt David Nelles. Spätestens da war dem Studenten der Zeppelin-Universität vor fünf Jahren klar, dass man so viele Bücher nicht im Keller der Wohngemeinschaft in Friedrichshafen lagern kann. Es war eine von vielen „verrückten Entscheidungen“, so der heute 26-Jährige, die zu treffen waren, als er und sein Kommilitone Christian Serrer überlegten, wie sie ihr Buch herausbringen.

Ein Buch im Eigenverlag? Die beiden ZU-Studenten haben es gewagt. Und gewonnen. | Bild: Edmund Möhrle

100.000 Exemplare umfasste allein die 1. Auflage von ‚Kleine Gase, große Wirkung: Der Klimawandel‘, die im Dezember 2018 heraus kam. Inzwischen gab es 14 Auflagen mit über einer halben Million Bücher. Wer im Handel ein neues Exemplar des Spiegel-Beststellers bestellen will, geht leer aus. Und für den Originalpreis von nur 5 Euro – „Es sollte billiger als eine Pizza sein„ – kriegt man es nicht mal gebraucht.

Klimawandel und Hochglanzpapier?

Warum David Nelles und Christian Serrer nicht einfach die 15. Auflage drucken lassen, hat viel damit zu tun, warum sie das erfolgreiche Buch selbst verlegt haben. Man kann den Klimawandel nicht auf Hochglanzpapier erklären. Also Hartcover, Recyclingpapier, klimaneutraler Druck – und das ganze für 5 Euro pro Stück. Schließlich war nicht der Porsche vor der Tür das Ziel, sondern handfeste, leicht verständliche Informationen über die globale Erwärmung. „Verleger haben uns den Vogel gezeigt“, erzählt David Nelles. Zwangsläufig fiel die Entscheidung: „Dann machen wir es eben selber.“

David Nelles (links) und Christian Serrer haben 2018 einen Bestseller zur Klimakrise gelandet. Im vergangenen Jahr kam die Fortsetzung auf den Markt. Das Bild entstand an der ZU Friedrichshafen. | Bild: Fricker, Ulrich

Einfacher gesagt als getan. Zeit fürs Studium der Wirtschaftswissenschaften an der privaten Hochschule in Friedrichshafen blieb da nach anderthalb Jahren Recherche und Buch schreiben wieder nicht. „Ich versteh‘ heute schon, warum es Verlage gibt“, sagt der Autor schmunzelnd. Nicht nur das Thema Buchlager mussten die jungen Männer selbst managen, sondern auch Druck, Versand oder Marketing. Über 50 Druckereien schrieben sie beispielsweise an, um 100.000 Bücher an den Start zu bringen. „Wir mussten uns sagen lassen, dass man für solch eine unseriöse Erstauflage nicht zur Verfügung steht.“ Abwimmeln ließen sich die Beiden aber nicht.

Erstes Buch wird ein Bestseller

Dass ihr „Klimawandel-Buch“ ein Knüller wurde, hat viele Gründe. Einer sind 250 Wissenschaftler, die jedes Kapitel fachlich gecheckt haben. So attestiert der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung den jungen Männern, „eine Fülle von komplexen wissenschaftlichen Erkenntnissen verständlich auf den Punkt zu bringen“.

Mit solchen Grafiken versuchen die Autoren, Fakten zum Klimawandel leicht verständlich zu präsentieren. Hier: So stark stieg die Temperatur auf der Erde noch nie wie in den vergangenen 25 Jahren. | Bild: David Nelles und Christian Serrer

Der zweite Grund ist die Unterstützung vieler Promis. Claudia Roth von den Grünen hat das Buch beim Bundesparteitag 2021 unter die Delegierten gebracht, Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der SPD die Werbetrommel gerührt. Harald Lesch und Hannes Jaenicke stehen hinter dem Duo. Sie sind mehrfach mit Eckart von Hirschhausen bei seiner Bühnentour aufgetreten.

Eckhard von Hirschhausen (links) hat die beiden Buchautoren mit ihrem Anliegen schon mehrfach zu sich auf die Bühne geholt, hier in Freiburg. | Bild: David Nelles

Und ZDF-Moderator Claus Kleber hat ihr Buch bei seinem Abschiedsinterview direkt vor sich ganz oben auf einen Bücherstapel gelegt. Nur auf die Gästeliste von Markus Lanz haben sie es noch nicht geschafft. „Wir probieren es, aber das ist echt schwer“, gibt David Nelles zu.

Claus Kleber, bis 2021 Frontmann beim ZDF, warb subtil für das „Klimabuch“ der Studenten aus Friedrichshafen: Er legte es bei seinem Abschiedsinterview beim Sender ganz oben auf einen Bücherstapel. | Bild: David Nelles

Der dritte Grund für den Erfolg ist zweifellos der Eigenverlag. Kein Wunder, dass die beiden Studenten den Nachfolger „Machste dreckig – machste sauber: Die Klimalösung“ im vergangenen Jahr nach dem gleichen Rezept auf den Markt gebracht haben. Diesmal bewarben sie sich um den Selfpublishing Preis, quasi den „Oscar“ der Selbstverleger in Deutschland. 1200 Titel wurden eingereicht.

„Wir sind die jüngsten Gewinner jemals“, freut sich David Nelles über den „Selbi 2022“, der ihnen am Wochenende bei der Frankfurter Buchmesse verliehen wurde. Auch wenn die Trophäe aus Glas und nicht aus Gold ist. Neben 5000 Euro Preisgeld werden 1000 Exemplare des „Klimalösungs-Buch“ in Thalia-Shops ausgelegt. Was für die Mitbewerber um den „Selbi“ ein riesiger Werbe-Effekt gewesen wäre, ist für das Duo Nelles und Serrer eher „ein bisschen peinlich“. Sie haben schon 150.000 Bücher verkauft.

Preisverleihung bei der Frankfurter Buchmesse: David Nelles nimmt den „Selbi 2022“ entgegen. | Bild: Selfpublisher-Verband

Und nun? „Mit dem zweiten Buch sind wir grad voll ausgelastet“, sagt David Nelles. Irgendwie wollen und müssen sie aber auch ihr Studium beenden. Die ZU habe ihnen eine letzte Frist bis Ende nächsten Jahres gesetzt. Immerhin sind sie schon seit sechs Jahren eingeschrieben, meistens im Praxis-Semester.

Klimaberatung als Zukunftsperspektive

Dabei schält sich bereits jetzt heraus, wohin die Reise danach gehen könnte. Über 150 Vorträge haben die Studenten der Wirtschaftswissenschaften bereits gehalten, so bei der Europäischen Zentralbank, vor Bundesparlamentariern und reihenweise bei Unternehmen. Verständliche, faktenbasierte Klima- und Umweltberatung a la Nelles und Serrer scheinen gefragt. Ihr Credo: „Keine Halbwahrheiten, kein Green-Washing“. Sie wollten informieren, vor allem Unternehmen. Die könnten Klimalösungen schneller umsetzen als die Politik.

Noch eine Grafik aus dem Klimawandel-Buch. Sie zeigt, wie sich der gewaltige Hunger nach Energie entwickelt hat und heute zusammensetzt. | Bild: David Nelles und Christian Serrer

Bleibt eine Frage offen: Wann gibt es die 15. Auflage ihres ersten Buches? „Wir entscheiden im Frühjahr, ob wir es noch einmal auflegen, dann aber für 10 Euro“, sagt David Nelles. Für 5 Euro könne man kein Buch mehr drucken, weil Papier zu teuer geworden ist. Alternativ liebäugeln sie mit einem kostenlosen E-Book, wenn sie Sponsoren dafür finden.