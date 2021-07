Friedrichshafen vor 1 Stunde

Der nächste Prozess: Zeppelin-Urenkel Albrecht von Brandenstein-Zeppelin verklagt die Stadt Friedrichshafen wegen Sittenwidrigkeit

Es geht nicht nur um 11 Millionen Euro, die Albrecht von Brandenstein-Zeppelin vor dem Landgericht Ravensburg einklagt. Der Nachfahre des Luftschiff-Pioniers will seine Bezugsrechte aus ZF-Aktien zurück, die er 1990 an die Stadt Friedrichshafen verkauft hat – unter „erpresserischen Forderungen“, wie sein Anwalt in der Verhandlung sagte.