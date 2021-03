Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Der Magnum vom Bodensee: Jürgen Höfer hat als Privatdetektiv andere Möglichkeiten als die Polizei

Der Name ist okay, aber bloß kein Foto: Jürgen Höfer ist seit 25 Jahren privater Ermittler und gehört zu einem Netzwerk ehemaliger Polizisten, die für Unternehmen, Anwaltskanzleien und Privatpersonen in ganz Deutschland, in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein arbeiten. Seine Fälle: Wirtschaftskriminalität, Betrug, Erpressung, Vermisstensuchen und Stalking.