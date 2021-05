Nach 13 Jahren im Gemeinderat wird Daniel Oberschelp in der Juni-Sitzung sein Mandat niederlegen. Er ziehe „nach reiflicher Überlegung“ die Konsequenz daraus, dass sein Amt und die gleichzeitige Beteiligung am Hochhaus-Projekt in der Friedrichstraße von einzelnen Bürgern kritisch gesehen werde. „Wenn dann noch vereinzelt persönlich verletzende Unterstellungen kommen, direkt gegen mich oder meine Fraktionskollegen, macht das einen sehr betroffen“, teilte er am Donnerstag in einer persönlichen Erklärung mit.

Die Erklärung von Daniel Oberschelp im Wortlaut „Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, meine ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderat zu beenden. Die beginnenden Diskussionen um den Hochpunkt und das angedachte Planungsverfahren stehen gerade am Anfang. Es ist erkennbar, auf welche Art und Weise die Initiativen die Diskussion führen wollen.



Es ist auch erkennbar, dass mein Amt als Gemeinderat und meine gleichzeitige Beteiligung am Projekt, von einzelnen Bürgern kritisch gesehen wird. Wenn dann noch vereinzelt persönlich verletzende Unterstellungen kommen, direkt gegen mich oder meine Fraktionskollegen, macht das einen sehr betroffen. Durch die Entscheidung, das Amt niederzulegen, kann ich die Belastung für mich und meine Familie, aber auch für die CDU-Fraktion verringern. Ich möchte meine Energie positiv bündeln.



Wir haben das Grundstück vier Jahre nach dem beschlossenen Rahmenplan erworben. Um zu dem jetzigen Stand der Projektidee zu kommen, war viel Vorarbeit notwendig. Unsere Idee kann nun im Internet abgerufen werden. Es soll ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden, an dem ich nicht mit meinem Büro teilnehmen werde. Im Anschluss folgt eine Bürgerinformation.



Es war von Anfang an jedem klar, dass dieses Projekt im Focus der Öffentlichkeit stehen wird. Jeder, der mit der Arbeit des Gemeinderates vertraut ist weiß, dass sich der Gemeinderat keine Meinung vorschreiben lässt. Er handelt und denkt unabhängig. Jede anderweitige Behauptung würde den Ratsentscheidungen nicht gerecht werden. Es ist richtig, dass die Räte und die Verwaltung in solch einer Konstellation, wie sie hier vorliegt, sich intensiv mit dem Vorhaben beschäftigen, bevor sie abstimmen.



Erst stellt die Bürgerinitiative selbst gemachte Bilder ins Netz: Diese Bilder zeigen ein 14-geschossiges statt eines 12-geschossiges Gebäude mit einer tristen bzw. übertriebenen Farbigkeit, also einer bewusst schlechten Darstellung.

Im Anschluss wird folgerichtig von dieser Initiative festgestellt: “…dieses sieht übel aus…!“ Im Nachgang wird nun versucht, uns Investoren zu unterstellen, dass dieses unsere Vorstellung von Architektur sei. Ob dieses Vorgehen eine faire Auseinandersetzung ist, kann hinterfragt werden. Diese Bilder stammen nicht von uns. Wir distanzieren uns von diesen Darstellungen.



Hinzu kommt, dass das Netzwerk für Friedrichshafen mit der Darstellung der Schlosskirche und einem direkt daneben gezeichneten Hochhaus den städtebaulichen Zusammenhang verzerrt. Keine ganz einfache Ausgangsposition.

Dennoch liegt mir das Projekt am Schlossgarten am Herzen. Es ist meine Überzeugung, dass an diesem Ort mit dem angedachten Konzept für viele „Häfler“ etwas Positives beigetragen werden kann.



Mein Beruf, meine politische Überzeugung und meine persönliche Leidenschaft stehen in einer hohen Übereinstimmung mit der vorgestellten Projektidee, vor allem das Konzept der „Local Heroes“ entspricht mir sehr.

Wir bitten darum, den Architektenwettbewerb abzuwarten, um anschließend die verschiedenen Entwürfe anhand von Modellen zu bewerten. Das ist der richtige Weg zur Prüfung von Dimensionen und Höhen. Alles andere ist weder seriös noch bewertbar.



Auf diesem Weg werden noch viele Debatten geführt. Ich wünsche mir, dass diese sachlich geführt werden.“

Das frühere Hotel Schlossgarten an der Friedrichstraße wird derzeit noch als Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete genutzt. Hier könnte ein Hochhaus entstehen. | Bild: Ambrosius, Andreas

Der 52-Jährige ist mit zwei Geschäftspartnern Eigentümer des früheren „Schlossgarten-Hotels“ an der Friedrichstraße. An diesem Standort sieht ein sogenannter Rahmenplan seit 2012 einen Hochpunkt, also ein Hochhaus vor. Die Projektgesellschaft, zu der auch die Häfler Michael Kling und Wolfgang Kleiner gehören, kauften 2016 das Grundstück. Im vergangenen Herbst machten sie ihre Pläne öffentlich, hier ein zwölfstöckiges „me and all“-Hotel mit mindestens 150 Zimmern bauen zu wollen Ein Projekt, für das es bis dato kein Baurecht gibt und das seither scharf diskutiert wird – nicht nur im Gemeinderat. Eine Bürgerinitiative hat sich gegründet und eine Online-Petition gegen das Hochhaus-Hotel auf den Weg gebracht, die inzwischen mehr als 1700 Unterstützer gefunden hat.

Wie groß wäre der „Hochpunkt“ an der Friedrichstraße auf dem Schlossgarten-Areal im Vergleich zur Umgebung-Bebauung tatsächlich? Dieses Modell der Grundstückseigner soll das verdeutlichen. | Bild: OS2K Projektentwicklung

Ihnen sei klar gewesen, dass die Projektidee im Fokus der Öffentlichkeit stehen wird, erklärte Daniel Oberschelp heute im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Dass die Auseinandersetzung darum aber so heftig wird, habe ihn ein Stück weit auch erschreckt. Ihm liege dieses Projekt sehr am Herzen, wobei es ihm nicht nur um die Architektur, sondern vor allem um das Konzept gehe, das für die Häfler viel zu bieten habe „etwas Positives beitragen kann“.

Ihm sei klar, dass man ihm in der Verbindung als Gemeinderat und Projektbeteiligter Mauschelei und Beeinflussung unterstellen könne, das sei auch nachvollziehbar. Aber es stimme eben nicht. Der Rahmenplan mit der gestalterischen Idee eines Hochpunkts wurde 2012 einstimmig im Gemeinderat gefasst. Von dem aufkommenden Gegenwind sei auch 2016 nichts spürbar gewesen, als sie das Grundstück erworben haben, so Oberschelp. Seither hätten sie viel Vorarbeit investiert, um ein stimmiges Konzept für diesen Standort zu entwickeln und Investoren zu finden. Was da noch passiere, sei „total offen“.

„Ich möchte meine Energie positiv bündeln“

„Durch die Entscheidung, das Amt niederzulegen, kann ich die Belastung für mich und meine Familie, aber auch für die CDU-Fraktion verringern. Ich möchte meine Energie positiv bündeln“, sagt der CDU-Gemeinderat, der keiner mehr sein will. Er hege jedoch keinen Groll und schließe mit dem Ausscheiden aus dem Rat auch mit diesem Ehrenamt ab. Für die Zeit danach wünsche er sich nur eins: „Es wäre schön, wenn wir auf den Weg der Sachlichkeit zurück finden.“