Niedergeschlagen und ratlos: Anders kann man die Stimmung während des jüngsten Treffens von Mitgliedern der Häfler Gruppe von Amnesty International (AI) nicht beschreiben. Ging man doch davon aus, dass es die letzte Sitzung vor dem allerletzten Bücherflohmarkt sein würde. Alle Bemühungen, ganzjährig Helfer zu finden, waren versandet. Plakate waren gedruckt und Altpapiercontainer für die Entsorgung übriger Bücher bestellt. Man blickte auf erfolgreiche Jahre zurück und war schon im Begriff, die Runde zu beenden, als Schwester Christa-Maria und Eva Dillinger-Kopp dazukamen.

Team für den Bücherflohmarkt

„Wir sind hier, weil wir den Bücherflohmarkt retten wollen – wenn Sie es erlauben“, sagte Schwester Christa-Maria. Sie sei sich bewusst, dass sie in der letzten Minute komme: „Aber ich glaube, wenn jemand am Ertrinken ist, dann ist er auch noch in der letzten Sekunde froh.“ Als die Frauen mitbekommen hatten, dass die Bücherflohmärkte vor dem Aus stehen, haben sie ihren Angaben zufolge in Windeseile ein siebenköpfiges Team rekrutiert.

Dieses wolle künftig die Organisation der Flohmärkte und die ganzjährige Bearbeitung der Buchspenden als eigenständige Arbeitsgruppe innerhalb der AI-Gruppe übernehmen. Der Erlös der Bücherflohmärkte soll weiter an AI gehen. Mit der Stadt sei geregelt, dass man das Buchlager im Spektrum weiter nutzen kann. Zwei Transporter und Fahrer, die nach dem Flohmarkt übrige Bücher dorthin bringen, seien auch organisiert.

Das Staunen in der AI-Gruppe machte schnell großer Freude Platz. Beim 94. und nun wohl doch nicht letzten Bücherflohmarkt werden Schwester Christa-Maria und Eva Dillinger-Kopp, die sich seit ihrer Einschulung kennen und schon oft beim Auf- und Abbau mitgeholfen haben, mit ganz neuem Augenmerk dabei sein. Der Verkauf findet am Samstag, 15. Oktober von 9 bis 15 Uhr in der alten Turn- und Festhalle in der Scheffelstraße statt. Es bleibt bei den gestaffelten Kilopreisen. Buchspenden können erst nach einer Übergabesitzung wieder angenommen werden.