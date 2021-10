Friedrichshafen vor 5 Stunden

Der Alltag ist zurück. Mit diesen kleinen Tricks bleiben Eltern trotzdem entspannt

Haben alle Zähne geputzt, sind die Vesperdosen gerichtet, die Ranzen gepackt? Und wo, verdammt nochmal, ist jetzt dieser Zettel für den Elternabend? Besonders morgens geht es in vielen Familien zu wie auf einer viel befahrenen Autobahn. Und manchmal kracht es dann auch mal. Yoga-Lehrerin Birte Mittelmeier zeigt, wie Eltern in Belastungsmomenten einen klaren Kopf behalten – und gut zurück in den voll bepackten Alltag finden.