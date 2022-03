Seit Anfang des Jahres ist Paul Weishaupt mit Fotografieren beschäftigt. Auf einem weißen Hintergrund leuchtet der junge Mann, der sein Freiwilliges Soziales Jahr beim Schulmuseum verbringt, mit professionellem Studiolicht einen alten Plattenspieler aus.

Vieles, was im Depot schlummert, ist noch nicht inventarisiert

„Der Plattenspieler ist ein Geschenk“, sagt Sammlungspflegerin Melanie Scheffold. Und er sei noch nicht inventarisiert – wie viele der Objekte, die im Depot des Schulmuseums liegen. Zu umfangreich waren die Schenkungen in der Vergangenheit und besonders in den Anfangsjahren wurde vieles nicht aufgenommen. Das ändert sich nun. Jedes der Objekte werde jetzt in die Hand genommen, fotografiert und katalogisiert, sagt Scheffold. Was es im Depot des Schulmuseums so zu entdecken gibt? Einige der bislang verborgenen Schätze zeigen wir Ihnen hier!

Der Inhalt dieser Kartons wurde bisher nicht inventarisiert. Der Umzug des Museumsdepots bietet eine gute Gelegenheit dazu. | Bild: Anette Bengelsdorf

Mehr Platz und bessere Bedingungen im neuen Depot

Im ersten Moment sei die Nachricht eine Hiobsbotschaft gewesen, erinnert sich Museumsleiterin Friederike Lutz: Der Vermieter braucht die Räumlichkeiten des Depots und der Mietvertrag wurde nicht verlängert. Zum Glück bot er dem Schulmuseum aber eine Alternative an: mit doppelter Fläche, auf der sich das Depot ausbreiten kann, mit besseren klimatischen Verhältnissen und mit der Möglichkeit einen Arbeitsplatz einzurichten. „Jetzt machen wir den Umzug zum Projekt“, sagt Friederike Lutz und stellt die Vorteile in den Vordergrund. Alles wird inventarisiert, neu verpackt und sinnvoll geordnet.

Friederike Lutz steht vor etwa 1000 Kisten mit Büchern, Spielen und anderen Objekten. | Bild: Anette Bengelsdorf

Melanie Scheffold wickelt die Schulranzen der umfangreichen Sammlung – die ältesten stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts – in säurefreies Papier und legt sie in ebensolche Schachteln, bevor sie in 20 Kartons gestapelt werden. Unter solchen konservatorischen Bedingungen können selbst handschriftliche Dokumente nicht angegriffen werden. Dann werden die Kartons, je nach Sachgruppe des Inhalts, farblich gekennzeichnet. Das hilft beim Einräumen im neuen Depot und später beim Auffinden für Ausstellungen.

Objekte wie zum Beispiel Schulranzen werden in säurefreiem Papier und ebensolchen Kartons gelagert. Melanie Scheffold verpackt sie für den Umzug in Kartons. | Bild: Anette Bengelsdorf

Beschluss zu Sanierung und Erweiterung lag coronabedingt auf Eis

Das Schulmuseum wurde am 8. Februar 1980 zunächst im Schulhaus von Schnetzenhausen mit der schulgeschichtlichen Sammlung von Norbert Steinhauser, dem ehemaligen Rektor an der Pestalozzi-Schule in Friedrichshafen, eröffnet. 1981 wurde es um die Bestände zur Schulgeschichte von Erich Müller-Gaebele, Professor an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, erweitert. Beide Gründer waren bis 2010 Direktoren des Museums, das im März 1989 an seinen heutigen Standort, die ehemalige Villa Riß an der Friedrichstraße, zog, neu gestaltet und um zahlreiche Themenbereiche ergänzt wurde.

Seit September 2016 leitet Friederike Lutz das Schulmuseum. Im Frühjahr 2019 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Neukonzeption, Sanierung und Erweiterung des Museums gefällt. Dieser lag coronabedingt zwei Jahre auf Eis, wird aber jetzt wieder in Angriff genommen.

Nach dem Mauerfall kamen auch Stücke aus der ehemaligen DDR dazu

Als in den 70er- und 80er-Jahren im Zuge der Schulreform die Zwergschulen auf dem Land geschlossen wurden, fuhr Steinhauser oft mit dem Anhänger los, berichtet die heutige Museumsleiterin, und holte Möbel, Lehrmittel und selbst Klassenbücher ab. Nach dem Mauerfall kamen auch Objekte aus der ehemaligen DDR dazu und auch heute noch melden sich Schulen aus der Umgebung, wenn sie ihr Inventar entschlacken wollen. So wuchs das Depot im Laufe der Jahre kräftig an.

Melanie Scheffold will die verschiedenen Kategorien der Sammlungsobjekte auch farblich kennzeichnen. So lassen sich die Kartons beim Einräumen besser zuordnen. | Bild: Anette Bengelsdorf

Rund 535 Regalmeter sind es heute, eine große Wandkarten- und Rollbildersammlung mit etwa 350 Röhren, außerdem Schulmobiliar wie Schulbänke, Lehrmittelschränke, Webrahmen, Gemälde und Projektoren. Außerdem müssen circa 1000 Kisten mit Büchern, Spielen und anderen Objekten umgezogen werden.

Etwa 350 Hülsen mit historischen Wandkarten zu den verschiedensten Themen müssen umgezogen werden. | Bild: Anette Bengelsdorf

Ist alles erfasst und verpackt, werden die Regale ab 4. April entleert und von einer Spezialfirma abgebaut und im neuen Lager wieder aufgestellt. Außerdem wird die Lagerfläche mit neuen Regalen erweitert. Dann werden die Kartons, farblich sortiert, wieder eingeräumt. Zum Schluss kommen die großen Möbel, Gemälde und Wandkarten dazu. Mitarbeiter des Bauhofs werden diesen Kraftakt stemmen. Zum Glück ist das neue Lager nicht weit entfernt. Ende Mai soll der Umzug bereits abgeschlossen sein.