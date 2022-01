„Unsere Demokratie muss jeden Tag neu mit Leben gefüllt werden“, heißt es auf der Webseite des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. „Sie braucht Menschen, die demokratische Kultur leben, sie erhalten und gestalten.“ Seit 2015 fördert das Programm zivilgesellschaftliches Engagement für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander und die Arbeit gegen Radikalisierungen und Polarisierungen in der Gesellschaft.

Bislang vergab der Bodenseekreis mit zwei Fachstellen Fördergelder. Das federführende Amt ist hierbei das Landratsamt, außerdem gibt es zwei Koordinierungs- und Fachstellen: eine generationsübergreifende mit dem Alevitischen Bildungswerk „Sah Ibrahim Veli“ und eine für Jugend mit der BBQ gGmbH. Im neuen Jahr soll nun ein neuer Fördertopf für Projekte in und aus Friedrichshafen hinzukommen.

Erste Projekte: Demokratiekonferenz, Vielfaltsweg und eine interkulturelle Ausstellung

Die Stadt Friedrichshafen ist seit 2021 ebenfalls Partnerin des Programms und hat mit der Demokratiekonferenz im Herbst sowie dem Häfler Vielfaltsweg und einer interkulturellen Ausstellung im Stadtarchiv bereits erste Projekte umgesetzt. Die Idee, sich für eine kommunale Partnerschaft für Demokratie am Bundesprogramm zu bewerben, habe Natascha Garvin eingebracht, die Leiterin der Abteilung Integration im Amt für Soziales, Familie und Jugend, schildert die städtische Pressesprecherin Andrea Kreuzer.

Initiativen können sich in wenigen Wochen für Förderung bewerben

Mit einer Ausschreibung – voraussichtlich in der zweiten Januarhälfte und Frist am 28. Februar – sollen dann erste Anträge für Projekte von Initiativen aus Friedrichshafen möglich sein. Die Entscheidung über die Projektanträge sollen Mitte bis Ende März fallen, damit die Projekte im April starten können: „Wir wollen eine Höchstsumme von 3000 Euro pro Projekt vorgeben, sodass etwa zehn Projekte finanziert werden können“, so Kreuzer.

Die Projekte aus den Aktions- und Initiativfonds würden vom Integrationsbeirat ausgesucht, bei den Projekten aus dem Jugendfonds entscheide das Jugendparlament. Die Fördervoraussetzungen seien: Gemeinnützigkeit, fachliche Eignung und Verfassungskonformität. „Dies und nähere Informationen werden wir dann natürlich öffentlich bewerben“, kündigt Kreuzer an.

Wachsam sein gegenüber Tendenzen wie Polarisierung und Extremismus

Was die Motivation war, diese Partnerschaft einzugehen? „Auch wir in Friedrichshafen wollen gegenüber aktuellen gesellschaftlichen Tendenzen wie Polarisierung, Populismus, Extremismus und so weiter wachsam sein. Die Gelder aus ‚Demokratie leben!‘ können hier gut eingesetzt werden“, erläutert Kreuzer. Ziel sei es unter anderem, demokratisches Engagement vor Ort zu fördern, Verfahren demokratischer Beteiligung zu entwickeln und zu etablieren.

Der Gemeinderat habe der Bewerbung im April zugestimmt, daraufhin sei eine Förderzusage bis 31. Dezember 2024 erteilt worden: „Für 2021 bekommen wir – bei einem Eigenanteil von 7000 Euro – bis zu 70 000 Euro, für die Folgejahre bekommen wir bis zu 138 000 Euro jährlich, die Eigenmittel liegen bei 13 800 Euro, also bei jährlich zehn Prozent“, so Kreuzer.

Informationen zur kreisweiten „Demokratie leben!“-Partnerschaft gibt es unter www.demokratie-leben-bodenseekreis.de