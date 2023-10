Mit technischen Manipulationen an einem Geldautomaten, sogenanntem Skimming, soll ein 37-jähriger Mann versucht haben, an Kartendaten von Bankkunden und damit an deren Konto und Geld zu kommen. Am 28. September ging der Tatverdächtige der Polizei in Friedrichshafen ins Netz und ist seither in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Ravensburg am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der Mann soll bereits mindestens seit Juli einen Geldautomaten in einer Bank in Friedrichshafen manipuliert haben. So wollte er Kartendaten und Geheimzahl von Bankkunden bei der Abhebung von Bargeld ausspähen, um mit diesen Daten Kartendoubletten herzustellen. Nachdem der Tatverdächtige bereits vor dem 28. September technische Geräte an dem Automaten angebracht hatte, kam er mehrfach zurück, um die Geräte zu überprüfen.

Verdächtiger wird am Tatort festgenommen

Am Nachmittag des 28. September entdeckte ein Kriminalbeamter die Manipulation an dem Geldautomaten. Noch am selben Abend kehrte der Tatverdächtige erneut zurück und wurde von den Ermittlern vorläufig festgenommen. Am Folgetag erließ der Haftrichter beim Amtsgericht Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 37-Jährigen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ravensburg sowie der Kriminalpolizei Friedrichshafen dauern an.