Veröffentlicht am 05. August 2020

Der 5,8 Kilometer lange Abschnitt zwischen Fischbach und Friedrichshafen-West wurde am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr für den Verkehr freigegeben. Der SÜDKURIER war vor Ort und hat viele Bilder und Videos gemacht. Bild: Mona Lippisch

Noch herrscht geschäftiges Treiben am Knotenpunkt der B31-neu in Fischbach. Etwa 25 Arbeiter sind am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr vor Ort, um den 5,8 Kilometer langen Abschnitt zwischen Fischbach und Schnetzenhausen abzunehmen. Erst danach kann die