„Das sieht ein bisschen aus wie ein Vogel, der die Flügel spreizt.“ So beschreibt Matthias Klingler, Leiter des Graf-Zeppelin-Hauses (GZH), das hydraulische Auseinanderklappen der Trailer-Bühne, die inzwischen in voller Größe an ihrem Platz am See steht. Am Donnerstagvormittag fehlt allerdings noch ihr Innenleben. „Das Teure“ – die Technik – kommt zum Schluss.

„Das Besondere ist, dass die Bühne ein Aufleger ist, den man nur aufklappen muss; man sieht unten dran auch die Räder“, sagt Veranstaltungstechniker und Trailerbühnen-Spezialist Marcel Bernhardt. „Das geht zwar nicht von ganz allein, aber in dreieinhalb bis vier Stunden steht die Bühne.“ Etwas in vergleichbarer Größe händisch aufzubauen, würde ihm zufolge mit zehn Mann eineinhalb Tage dauern.

Marcel Bernhardt ist Trailerbühnen-Spezialist und auch hier für ihren Aufbau zuständig. | Bild: Lena Reiner

13,5 Meter breit und 11,6 Meter tief ist die Spielfläche laut Bernhardt, acht Meter lichte Höhe hat die Bühne und bringt ein Gesamtgewicht von 30 Tonnen auf die Waage. 10,4 Tonnen Dachlast könne die „Alpha Stage 160“ tragen. „Für Wincent Weiss kommt noch ein kleines Stück Bühne vornedran und für Lea bauen wir eine kleine B-Stage auf“, schildert der Veranstaltungstechniker.

Am Tag vor dem ersten Open-Air-Konzert wird an der Bühne gearbeitet. | Bild: Lena Reiner

Klingler freut sich auf die kommenden Veranstaltungen und ist auch wegen des Wetters optimistisch: „Vor wenigen Tagen stand ja noch ein Unwetter im Raum, aber inzwischen ist relativ sicher, dass das nicht zu uns kommen wird.“ Dabei würden die Shows auch bei schlechtem Wetter wie geplant stattfinden; mit einer Ausnahme: „Sollten die Wetterbedingungen die Sicherheit gefährden, so muss die Show unterbrochen oder abgesagt werden.“ Dazu gebe es im Vorfeld und während der Veranstaltung einen ständigen Austausch mit Behörden und Wetterdiensten.

Matthias Klingler freut sich auf die Veranstaltung: „Es ist toll, dass die Bühne jetzt nach Corona und allem wieder da steht. Ich freue mich auf die Konzerte.“ | Bild: Lena Reiner

Auch sonst sind die Vorzeichen für die Konzerte positiv. Während 2018 noch eine große Lärmschutzdebatte die Planungen geprägt habe, habe eine solche diesmal gar nicht stattgefunden. „Es gab im Vorfeld keine Beschwerden“, sagt der GZH-Leiter und ergänzt: „Mit den Anwohnern stehen wir nach wie vor in einem guten und konstruktiven Austausch und informieren frühzeitig über unsere Planungen.“ Man merke, dass das Misstrauen weg sei, mit dem neuen Veranstaltungen naturgemäß gegenübergestanden werde: „Ich freue mich jetzt einfach sehr auf die Konzerte.“

Jens Buck, Booker und Projektleitung von Vaddi Concert, ergänzt: „Wir wollen ja, dass es eine Veranstaltung für Friedrichshafen ist und freuen uns zu sehen, dass das auch so angenommen wird. Rund 40 Prozent der Besucher kommen aus Friedrichshafen und Umgebung.“ Wincent Weiss sei mit 4800 Tickets dabei schon ausverkauft, bei Lea seien auch bereits mehr als 4000 Karten gebucht.

Jens Buck freut sich über Location, Wetter und die Resonanz der Häfler. | Bild: Lena Reiner

Cara-Lynn Uhr, die Klingler als „die Chefin vor Ort“ vorstellt, da sie zur Produktions- und technischen Leitung gehört, ist gut gelaunt. „Es ist auch schön, mal wieder Sneaker tragen zu können. Gummistiefel und Regenhose gehören inzwischen fest zu meiner Ausstattung“, schildert sie. Sie sei in diesem Jahr bei mehreren Veranstaltungen dabei gewesen, die abgebrochen werden mussten. Umso besser gefalle ihr nun die aktuelle Kulisse ohne Schlammschlacht.

Cara-Lynn Uhr leitet die Produktion vor Ort und ist froh, dass sie die Gummistiefel nach vielen Veranstaltungen bei Regen wieder gegen Turnschuhe tauschen kann. | Bild: Lena Reiner

Doch die schöne Kulisse bringt auch Herausforderungen mit sich. Immer wieder schlängeln sich Spaziergänger um Flatterbänder und Absperrungen herum. Ab Freitagfrüh wird das Gelände dann zur Sicherheit komplett gesperrt werden. Buck erläutert: „Die öffentlich zugängliche Fläche muss innerhalb kürzester Zeit bebaut werden. Der Bodensee ist ein Besuchermagnet und gerade der GZH-Strand stark frequentiert.“ Hier sei besondere Vorsicht geboten; daher werde das Gelände inklusive des Strandes an den Veranstaltungstagen auch ab morgens schon komplett gesperrt – allerdings nicht länger als nötig.

Während des Aufbaus dürfen Menschen noch hier spazieren; daher wird jede Fahrt gut abgesichert. | Bild: Lena Reiner

Rund 13 Sattelzüge liefern die Bühne, Zäune, Gitter, Stapler, Tontechnik, Lichttechnik, Mischpulte, Kabel, Zelte, Dekoration und Backstage-Equipment an: „Wir bewegen über 45 Tonnen Material auf dem Platz“, sagt Buck. Dabei müsse zusätzlich zum Arbeitsschutz der Mitarbeiter auch die Sicherheit der Passanten gewährleistet sein. „Dies ist eine der Besonderheiten hier am See“, erklärt er. Pro Tag seien um die 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeit vor Ort; an Showtagen sorgten über 150 Personen für die reibungslose Durchführung der Veranstaltung.

Diese Regeln sollten Besucher kennen Auf dem Konzertgelände sind Plastikflaschen ohne Deckel oder Trinkpäckchen im Tütenformat bis jeweils 0,5 Liter gestattet. Es dürfen Lebensmittel in kleinen Mengen mitgebracht werden, zum Beispiel belegte Brote, Obst und Müsliriegel. Außerdem sind notwendige medizinische Hilfsmittel und Medikamente sowie Bauchtaschen und kleine Handtaschen bis maximal Größe DIN A4 erlaubt.



Nicht gestattet sind auf dem Konzertgelände Rucksäcke und Taschen größer als DIN-A4-Format, Helme, Regenschirme, Sitzgelegenheiten jeglicher Art wie zum Beispiel Klappstühle und Hocker, aufblasbare Sessel oder Sitzsäcke und auch keine Decken. Auch Gläser, Glasflaschen, Krüge, Dosen, Getränkekartons, Mehrwegflaschen und jegliche Behältnisse, die aus zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material hergestellt sind, dürfen nicht aufs Gelände mitgenommen werden.



Große, professionelle Digital- und Spiegelreflexkameras sowie andere Video- und Tonaufzeichnungsgeräte, Tablets, Selfie-Sticks, Fahnen, Transparentstangen und Lärminstrumente sind verboten.



Tiere haben keinen Zutritt zum Gelände.



Ebenfalls auf dem Konzertgelände verboten sind gefährliche Gegenstände wie Taschenmesser, Waffen, Laserpointer, Wunderkerzen, verbotene Betäubungsmittel und Feuerwerkskörper, bengalische Feuer und Leuchtkugeln, Spraydosen und Gassprühdosen.

Ein besonderes Anliegen hat Klingler noch an die Besucher: „Bitte, bitte lasst das Auto zuhause, kommt mit dem Rad, Roller oder zu Fuß. Auch der Stadtbahnhof ist nur drei Minuten weg.“

Der neue Eingang aufs Konzertgelände hat beste Seesicht. | Bild: Lena Reiner

Einlass ist an beiden Tagen um 18 Uhr, um 19 Uhr beginnt das Programm. Jeweils um 20 Uhr beginnen die Konzerte von Wincent Weiss am Freitag und von Lea am Samstag. Veranstaltungsende ist an beiden Tagen um 22 Uhr.