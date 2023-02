Es ist ein trüber Februartag in einem Waldstück bei Eriskirch. Der Himmel ist bewölkt. Es riecht nach Harz und frisch gesägtem Holz. Das Rauschen des Waldes und dumpfe Motorengeräusche der nahegelegenen Straße sind zu hören. Die Anwohnerinnen Sybille Gierer und Nicole Bessen blicken auf einen großen Stapel abgesägter Holzstämme. Im Hintergrund – an einen stehenden Baum genagelt – prangt ein Schild: „Habitatbaumgruppen“. Gemeint sind damit bis zu 15 Bäume, mit speziellen Strukturen, die manche Tierarten zum Überleben benötigen. Deshalb unterliegen sie besonderem Schutz. Was sich die Freundinnen fragen: Wie passen Umweltschutz und abgeholzte Bäume zusammen?

Im Vordergrund prangt ein Schild mit dem Titel „Habitatbaumgruppen“ – dahinter liegen zahlreiche Baumstämme. Mit diesem Foto wandte sich Sybille Gierer an den SÜDKURIER. | Bild: Sybille Gierer

FHH-Gebiete Seit 2017 ist das besagte Waldstück bei Eriskirch als sogenanntes Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) ausgewiesen. Diese Areale gehören einer europäischen Naturschutzkonzeption – der Natura 2000 – an. Laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg dienen sie dem besonderen Schutz und der Erhaltung von Tier- und Pflanzenarten, erlauben aber gleichzeitig eine „naturnahe Waldwirtschaft“. Was ist Greenwashing? Laut dem Wörterbuch Oxford Languages handelt es sich beim sogenannten Greenwashing um den Versuch von Firmen oder Institutionen, „sich durch Geldspenden für ökologische Projekte, PR–Maßnahmen oder Ähnliches als besonders umweltbewusst und umweltfreundlich darzustellen.“ Das Greenpeace Magazin hält die „Grünfärberei“ zudem für eine „bewusste Irreführung der Öffentlichkeit, die Gewinnmaximierung bei gleichzeitiger Umweltzerstörung erlaubt.“

Zerstören Forstmaschinen Lebensraum?

Dass die Bewirtschaftung an diesem Ort schonend und umweltfreundlich erfolgt – so wie man es in einem Schutzgebiet vermuten würde – bezweifeln die Frauen. Es würden zahlreiche alte Bäume, insbesondere Buchen, abgeholzt und somit zunehmend Lebensraum für Tiere zerstört, behauptet Sybille Gierer.

Ein Problem sei dabei der Einsatz von schweren Forstmaschinen, erklärt Brigitte Wallkam. Sie ist Vorstandsmitglied beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und ebenfalls bei dem Treffen dabei. Die Fahrzeuge würden den Waldboden und somit den Lebensraum verschiedener Arten nachhaltig zerstören, so die Expertin.

Bechsteinfledermaus bedroht

Dass das Waldstück als FFH-Gebiet ausgewiesen wurde, lag vor allem an der dort heimischen und von Aussterben bedrohten Bechsteinfledermaus.

Die Fledermaus lebe in Höhlen, wie sie in alten Bäumen zu finden seien, erklärt Brigitte Wallkam. Trotzdem entdecken die Frauen immer wieder gefällte Stämme mit derartigen Löchern. „In einem haben wir sogar Nistmaterial gefunden“, sagt Wallkam. Auf diese Weise produziere der Forst den Artenschwund mit.

Diese Löcher seien potenzieller Lebensraum für verschiedene Tierarten, sagt Brigitte Wallkam. Deshalb sollten sie nicht der Holzwirtschaft zum Opfer fallen. | Bild: Maike Stork

Was Sybille Gierer zudem umtreibt, wenn sie die abgeholzten Stämme betrachtet: „Buchenwälder machen nur noch einen geringen Teil der Waldfläche aus.“ Jede von ihnen sei deshalb ein Naturdenkmal, findet die Grundschullehrerin.

„Das ist Greenwashing der Forstwirtschaft.“ Sybille Gierer

Außerdem verweist Gierer darauf, dass die zuständige Landesforstanstalt, ForstBW, mit dem FSC-Siegel zertifiziert ist. Dieses stehe international für nachhaltigere Waldwirtschaft und ist beispielsweise auf ökologischem Papier zu finden. „Das ist das Papier, das meine Schulkinder kaufen“, sagt sie. „Und jetzt sehe ich, was für ein Wald das ist. Das soll nachhaltig sein?“ Das Konzept des FSC-Siegels ist für Gierer fragwürdig geworden. Und dass auf Schildern impliziert würde, hier werde großflächig Naturschutz betrieben, bezeichnet sie als „Greenwashing der Forstwirtschaft“.

Forstwirt bezieht Stellung

Markus Weisshaupt, stellvertretender Forstbezirksleiter des Altdorfer-Walds, ist anderer Meinung. Bei den Maßnahmen im Tettnanger Wald handele es sich um eine geplante Durchforstung – mit dem Ziel, den Nadelholzanteil zu reduzieren und die verbleibenden Laubbäume zu fördern. Das sei im Managementplan für das FFH-Gebiet so vorgesehen. Die ausgewiesenen Habitatbaumgruppen würden dabei nicht gefällt.

Zudem versichert Weisshaupt: „Es ist nicht korrekt, dass hier massenweise alte Buchen gefällt wurden.“ Das Gegenteil sei der Fall. Nur eine einzige sei gefällt worden, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Ihr Stamm werde allerdings liegend als „Insektenhotel XXL“ dauerhaft im Wald belassen. Es könne zwar mal passieren, dass versehentlich Bäume mit Höhlen gefällt werden, so der Forstwirt, in der Regel würden diese aber vorab markiert und stehen gelassen.

„Insekten-Hotel XXL“ heißt es auf der abgesägten Buche. Laut Forstwirt Markus Weisshaupt soll der Stamm als Teil des sogenannten Alt- und Totholzkonzepts als Lebensraum für Insekten auf dem Waldboden liegen bleiben. | Bild: Maike Stork

Weiter bekräftigt Weisshaupt, dass der Einsatz der Forstmaschinen in diesem Gebiet angemessen erfolge und dass man die Baumstämme ja auch irgendwie aus dem Wald transportieren müsse. Und er betont: „Den Vorwurf des Greenwashings weise ich sehr deutlich zurück.“ Auf den Tafeln zu den Waldrefugien sei eindeutig formuliert, dass es sich hierbei um sogenannte Minibannwälder handele, in denen sich ForstBW seit Jahren für den Schutz von Lebensraum einsetze.

Norbert Schupp, Vorstand des Nabu Eriskirch-Meckenbeuren, fordert allerdings eine klarere Kennzeichnung der Gebiete, die tatsächlich unter Schutz stehen – damit es der breiten Bevölkerung klar verständlich werde.

Zuletzt äußert sich Lars Gäbler, Sprecher des Landratsamts Bodenseekreis, zu den Vorwürfen: „Wir haben die Hiebsfläche geprüft und konnten dabei keine Verstöße feststellen. Die Maßnahme verstößt aus unserer Sicht nicht gegen die Anforderungen des Landschaftsschutzgebietes.“

Schutzgebiete sollen höheren Stellenwert bekommen

Wer in dieser Sache letztendlich Recht hat und wer nicht – sofern man von richtig und falsch sprechen kann – lässt sich vonseiten des SÜDKURIER nicht final überprüfen. Sybille Gierer findet folgende Schlussworte: „Es wäre utopisch zu sagen, dass wir keine Holzwirtschaft brauchen.“ Für die Zukunft wünschen sich die Frauen trotzdem, dass Schutzgebiete den Stellenwert bekommen, „den sie auf dem Papier haben“.