Baumaßnahmen, Schulentwicklungsplan oder Corona-Krisenkommunikation: Das alles steht auf der Aufgabenliste eines Geschäftsführenden Schulleiters. Nachdem Steffen Rooschüz, bis April Leiter der Merianschule und Geschäftsführender Schulleiter in Friedrichshafen, ins Staatliche Schulamt Markdorf wechselte, war dieser wichtige Posten unbesetzt. Doch das ändert sich jetzt zum neuen Schuljahr 2022/2023.

Wie Steffen Rooschüz in neuer Funktion als Schulrat am Mittwochnachmittag mitteilt, wird Gerold Ehinger, Schulleiter der Tannenhagschule, die Nachfolge antreten. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem kompetenten, verlässlichen und zugewandten Schulleiter“, so Rooschüz. Als dienstältester Schulleiter in Friedrichshafen war Ehinger (62 Jahre) bereits komissarischer Geschäftsführender Schulleiter.

Friedrichshafen Schulen holen bei der Digitalisierung auf: Wie werden Häfler Schüler in Zukunft lernen? Das könnte Sie auch interessieren

Im Auftrag des Schulamts Markdorf soll Ehinger künftig dafür sorgen, dass es weiterhin Einheitlichkeit an den Schulen in Friedrichshafen gibt. Keine einfache Aufgabe, schließlich ist der Geschäftsführende Schulleiter Bindeglied zwischen Schulen, Stadt und Schulamt. Da sind Diplomatie und Geschick gefragt, denn nicht immer herrscht bei allen Themen, beispielsweise Baumaßnahmen oder Digitalisierung, traute Einigkeit zwischen den Beteiligten. Hinzu kommt: ein Geschäftsführender Schulleiter ist gleichzeitig selbst Vollzeit-Rektor, hat also auch noch das operative Geschäft an einer Schule zu managen.

Seit 1988 im Schuldienst: Rektor Gerold Ehinger. | Bild: Andrea Fritz

„Es warten einige Herausforderungen in Friedrichshafen.“ Gerold Ehinger, neuer Geschäftsführender Schulleiter

Gerold Ehinger sieht der neuen Aufgabe gelassen entgegen. Seit 1988 ist der Salemer im Schuldienst, seit 1998 an der Tannenhagschule, seit 2008 dort auch Rektor. Er weiß genau, wo in Friedrichshafen der Schuh drückt. „Eine der größten Herausforderungen wird es jetzt erstmal, offene Schulleiterstellen nachzubesetzen“, sagt er und verweist auf Vakanzen an den Grundschulen in Kluftern und an der Pestalozzischule. Auch etliche Baumaßnahmen an den Häfler Schulen stehen an. „Hier gilt es gemeinsam mit dem Schulträger und den Gemeinderäten Pläne zu entwickeln, die für alle gut funktionieren“, erklärt der 62-Jährige. Wichtig sei, dass die Schulen gemeinsam handeln und nicht jede einzelne für sich.

Aufgrund der Fülle der Aufgaben, die nun auf Ehinger zukommen, werde sich sein eigenes Team an der Tannenhagschule neu aufstellen. „In drei Jahren gehe ich in Pension und das ist jetzt eine Chance, die Aufgaben auf mehreren Schultern zu verteilen“, so Ehinger. Künftig werde es dort ein Schulleitungsteam geben.