Vereine verschiedener Kulturen organisieren am 1. und 2. Juli zum 30. Mal das interkulturelle Stadtfest. 21 Vereine stellen sich an diesem Wochenende auf der Festmeile direkt am Bodenseeufer vor. Ab 26. Juni werden die Hütten für das Fest im Uferpark aufgebaut, teilt die Stadt mit. Neben internationaler Bewirtung und einem großen Bühnenprogramm organisieren Medienhaus am See, Jugendzentrum Molke, Jugendparlament und Wissenswerkstatt Aktionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Tanz-AGs von drei Schule treten auf

Auch drei Häfler Schulen stellen sich auf der Bühne der Musikmuschel vor. Zum ersten Mal sind die Jugendlichen der Tanz-AG der Ludwig-Dürr-Werkrealschule dabei. Schon mehrmals teilgenommen haben die Tanz-AGs der Pestalozzi-Grundschule und der Ludwig-Dürr-Grundschule. An Infoständen stellen Caritas, CJD, In Via, Partnerschaft für Demokratie, Integrationsbeirat und der Weltladen ihre Arbeit vor.

Besucher des interkulturellen Stadtfests können sich durch viele verschiedene Küchen probieren. | Bild: Anette Bengelsdorf

Koordiniert und organisiert wird das interkulturelle Stadtfest von Elsa Cortijo de Waibel und ihren Kollegen aus dem Amt für Soziales, Familie und Jugend, Vertretern der Vereine, dem Organisationsteam sowie dem Stadtmarketing Friedrichshafen.

Öffnungszeiten des Stadtfests Samstag, 1. Juli 2022, 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag, 2. Juli 2022, 11.30 Uhr bis 20 Uhr

Das Programm auf der Bühne

Alle Tanz- und Musikdarbietungen finden zentral auf der Bühne in der Musikmuschel statt, das Programm startet an beiden Tagen um 12 Uhr. Mit dabei sind Teilnehmende aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, China, Deutschland, Griechenland, Indien, Indonesien, Italien, Kamerun, Kroatien, Lateinamerika, Polen, Serbien, Spanien, Syrien, Thailand, Türkei und aus der Ukraine. Auch die Partnerschaftsvereine Amici di Imperia (Italien), Pro Sarajevo (Bosnien-Herzegowina), Peoria (USA) und Polozk (Belarus) engagieren sich beim Fest. Als neue Akteure treten am 1. Juli ab 19.10 Uhr die Tanzgruppe Zorba aus Polen auf, ab 19.35 Uhr die Musikgruppe Inkaru aus Lateinamerika. Ab 20.40 Uhr steigt erstmals eine interkulturelle Disco.

Am 1. Juli ab 12.55 Uhr findet ein multireligiöses Friedensgebet des Forums für Religionen statt.

Bild: Anette Bengelsdorf

Käfigkick und Aloa-Bar der Molke

Für Jugendliche und junge Erwachsene bietet das Jugend- und Kulturzentrum Molke zusammen mit dem Jugendparlament verschiedene Angebote. Beim Käfigkick winken den Teilnehmern Preise. Wer mitmachen will, muss sich vorher online anmelden. In der Aloa-Bar gibt es alkoholfreie Cocktails. Die Mitglieder des Jugendparlaments suchen das Gespräch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen an ihrer Hütte.

Vorleseaktion für Kinder rund um die Welt

Wie Bücher in anderer Sprache erklingen, können Kinder ab fünf Jahren bei Vorlesestunden im Pavillonzelt gegenüber des Gondelhafens hören. Die Lesestunden des Medienhauses am See starten am 1. Juli um 12 Uhr. Die Vorlesezeiten sind: 12 Uhr Schweizerdeutsch, 12.30 Uhr Englisch, 13 Uhr, Hindi, 14 Uhr Ukrainisch, 14.30 Uhr Mazedonisch, 15 Uhr Spanisch, 15.30 Uhr Italienisch und 16 Uhr Türkisch. Breits um 11 Uhr am Samstag wird in deutscher Sprache im Ausguck des Medienhauses am See vorgelesen.

Für Kinder organisiert die Wissenswerkstatt ein Mitmach-Angebot. Das Medienhaus am See bietet Vorlesestunden in verschiedenen Sprachen. | Bild: Anette Bengelsdorf

Bastelaktion mit der Wissenswerkstatt

Von 12 bis 18 Uhr ist die Wissenswerkstatt am Samstag, 1. Juli im Wissenswerkstatt-Pavillon vertreten. Dabei geht es ums Licht. Mithilfe einer Lochkamera können die Kinder sehen, wie das Licht Bilder auf die Netzhaut zaubert. Wer möchte, kann eine eigene Lochkamera bauen und gleich ausprobieren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.