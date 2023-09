Es gibt Tage, da scheint das gegenüberliegende Bodenseeufer zum Greifen nah, an anderen ist es kaum zu sehen. Auch wenn es manchmal täuscht: Zwischen Friedrichshafen und Romanshorn liegen lediglich zwölf Kilometer Luftlinie – dazwischen ist der See. Doch zum Glück gibt es ja eine Fährverbindung, die jede Stunde zwischen den beiden Städten verkehrt. Auf der deutschen Seite verlässt die Fähre immer zur Minute 20 den Hafen, in Romanshorn immer zur Minute 24. Die Fahrt dauert eine knappe dreiviertel Stunde.

Das kostet die Überfahrt

Ein Erwachsener zahlt für eine einfache Fahrt 10,60 Euro, Kinder zwischen sechs und 15 Jahren 5,30 Euro. Ein Tagesticket kostet 19,80 Euro beziehungsweise 10,60 Euro. Doch nicht nur Fußgänger, auch Fahrräder, Autos oder Lastwagen sind auf der Fähre erlaubt. Die Preise für Autofahrer hängen von der Länge ihres Fahrzeugs ab, Fahrräder können für 7,50 Euro für die einfache Fahrt oder 11 Euro hin und zurück mitgenommen werden. Tipp: Fahrradbegeisterte können mit dem Biketour-Ticket für 19,90 Euro inklusive Rad die beiden Fährverbindungen Friedrichshafen-Romanshorn und Konstanz-Meersburg nutzen und so eine Tagestour um den Obersee machen.

Einmal die Stunde verkehrt die Fähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn. Ein Tagesticket kostet rund 20 Euro. | Bild: Lisa Sperlich

Das ist sehenswert in Romanshorn

In Romanshorn angekommen, bietet sich ein Spaziergang entlang der Promenade bis hin zum Seebad an. Auf dem Weg dorthin liegen verschiedene Foto-Spots wie eine Station der Grand Tour of Switzerland, einer Route quer durch die Schweiz, oder ein begrüntes Fenster zum See. Im Yachthafen stößt man zwischen Liegestühlen und Sand sogar auf einen Leuchtturm in Miniaturformat. Auf dem Rückweg zum Hafen lohnt sich der Gang über die Schlosswiese vorbei an der Kirche St. Johannes und durch den Seepark.

Das Fenster zum See ist ein beliebter Foto-Spot in Romanshorn. | Bild: Lisa Sperlich

Das kosten Tickets für die Museen

Bei schlechtem Wetter lohnt sich der Ausflug in die Eisenbahn-Erlebniswelt Locorama in der Nähe vom Bahnhof. Neben historischen Dampflokomotiven können Besucher in das Leben eines Lokführers eintauchen und mit Hilfe eines Fahrsimulators Züge und Stellwerke steuern. Der Eintritt kostet für Erwachsene umgerechnet 6,30 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen 3,15 Euro. Ein paar Meter weiter befindet sich die Autobau-Erlebniswelt. Auf über 2000 Quadratmetern können Autofans die verschiedensten Sportwagen, Rennautos und Oldtimer begutachten. Ein Erwachsener und ein Kind zahlen zusammen hier rund 24 Euro. Zum Vergleich: In Friedrichshafen beträgt der Eintritt für einen Erwachsenen mit Kind 18 Euro im Zeppelin Museum und 19,50 Euro im Dornier Museum.

Zum Eisenbahnmuseum gehören Lokschuppen, Gleise, Drehscheiben und natürlich Lokomotiven. | Bild: Lisa Sperlich

Das kann man gratis unternehmen

Es gibt allerdings auch Aktivitäten in Romanshorn, die komplett kostenfrei sind. Wer nicht auf einen Museumsbesuch verzichten will, kann im Kleinen Museum im alten Zollhaus am Hafen einen Blick in die Stadtgeschichte und die Verkehrsentwicklung am Bodensee werfen. Ebenso klein, dafür umso außergewöhnlicher ist das Mini-Museum Bodenseecontainer in der Nähe des Seebads. Wie der Name schon verrät, handelt es sich hier um einen umgebauten Frachtcontainer. Im Inneren kann man etwas über die Verkehrsgeschichte am See lesen, durch Gucklöcher in einen dreidimensionalen Bodensee-Leuchtkörper schauen und seine Spuren auf einer Kreidewand hinterlassen.

Die Kulisse des Romanshorner Hafen empfängt alle Gäste, die per Schiff oder Bahn anreisen. | Bild: Lisa Sperlich

Wie kann ich in Romanshorn bezahlen? Wie in vielen anderen Ländern ist es in der Schweiz kein Problem, mit der Karte zu zahlen. Wer mögliche Gebühren vermeiden will, sollte lieber zu Kreditkarten wie MasterCard und Visa greifen. Einige Cafés, Eisdielen und Restaurants in Romanshorn akzeptieren neben Bargeld in Form von Schweizer Franken auch Euroscheine. Als Rückgeld gibt es allerdings Franken.

Das zahlt man für Pizza, Eis und Co.

Neben den Freizeitaktivitäten darf auch das kulinarische Vergnügen nicht zu kurz kommen. Dass die Gastronomie in der Schweiz um einiges teurer ist als in Deutschland, ist nichts Neues. Wer in Romanshorn in einem Restaurant essen möchte, zahlt beispielsweise für eine Pizza Margherita zwischen 13 und 18 Franken. Mit einem Bier für circa 7 Franken oder einem alkoholfreien Getränk für etwa 5 Franken liegt die Rechnung am Ende schnell bei umgerechnet 21 bis 26 Euro pro Person. In Friedrichshafen würde man dafür etwa insgesamt zwischen 15 und 18 Euro bezahlen. Wer lieber eine Tasse Kaffee oder ein Eis genießen will, muss sich auch hier auf höhere Kosten einstellen. Statt 2,40 bis 3 Euro kostet ein Kaffee Crema rund 5 Euro. Für den Preis von umgerechnet 3,60 Euro für eine Kugel Eis in Romanshorn bekommt man in Friedrichshafen gleich zwei Kugeln.

Leckeres, aber teures Vergnügen: Zwei Kugeln Eis kosten etwa 7,30 Euro. | Bild: Lisa Sperlich

Wer also dem Alltag entkommen möchte und Lust auf einen Tagesausflug nach Romanshorn hat, muss nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Es gibt genügend Aktivitäten, die keinen Cent oder Rappen kosten und trotzdem Spaß machen. Allein die Überfahrt mit der Fähre und der Ausblick auf den See, der doch immer wieder überrascht, sorgen für Urlaubsstimmung.