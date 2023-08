Aufgrund zu geringer Ticketverkäufe hat die Kulturhaus Caserne gGmbH das für den 8. und 9. September geplante FAB-Festival abgesagt. „Schweren Herzens“, wie Geschäftsführer Claus-Michael Haydt beschreibt. Und da ist auch die Rede von einem Schock, denn: Die vergangenen drei FAB-Festivals im Innenhof des Kulturhauses Caserne waren ausverkauft und im Jahr davor fehlten nur wenige Tickets zum Ausverkauf. „Also selbst in den Coronazeiten haben wir es geschafft, das FAB-Festival umzusetzen“, sagt Haydt. „Wir hätten damit gerechnet, dass es innerhalb von zwei Monaten ausverkauft ist.“

Claus-Michael Haydt ist Geschäftsführer der Kulturhaus Caserne gGmbH und Mitbegründer des gleichnamigen Veranstaltungsorts. | Bild: Lena Reiner I SK-Archiv

Dabei dürften aufgrund von derzeitigen Auflagen wegen Brandschutz und anderen Faktoren lediglich 1000 Personen aufs Gelände, das eigentlich mehr Platz biete. „Deshalb müssen wir eigentlich auch ausverkauft sein, damit so eine Veranstaltung sich rechnet“, sagt Haydt. Das Festival liege immer im Minus, „aber es sollte ein vertretbares Minus sein.“

Friedrichshafen Bilder vom FAB Festival in Friedrichshafen Das könnte Sie auch interessieren

Es sei viel Zeit und Energie in die Planung gesteckt worden. Das Team habe überlegt, was in der Stadt noch fehle und dann noch stärker das jüngere Publikum in den Fokus genommen. „Juju hat 2,5 Millionen Downloads auf Spotify, spielt sonst Konzerte vor fünf- oder auch mal dreißigtausend Menschen“, sagt Haydt über einen der geplanten Acts. Auch die anderen hätten große Resonanz auf anderen Plattformen und Veranstaltungen. „In einem so kleinen Rahmen wie bei uns sieht man die Künstler kaum noch“, so der Caserne-Geschäftsführer. Dabei seien die Künstler gerade im Aufstieg, teilweise hätten sich die Gagen vervierfacht, seit sie diejenigen gebucht hätten.

„Fische kommen nicht zu Konzerten“

Nun sei eine ausführliche Sitzung geplant; zur Ursachenforschung. Aktuell handle es sich bei allem nur um Vermutungen: „Vermutlich ist es aber ein Zusammenspiel von vielen Faktoren“, meint Haydt. Da sei die Seelage: „Uns fehlt eine Hälfte des Einzugsgebiets; Fische kommen nicht zu Konzerten.“ Ein weiterer Grund sei sicherlich der Gebietsschutz. So hätten sie das Festival erst ab Ende April groß bewerben dürfen. Große Festivals, auf denen dieselben Künstler auftraten, hätten das entsprechend ausgehandelt. Die Reichweite sei zwar dennoch auch über soziale Medien groß gewesen – habe aber nur zu wenigen Kartenverkäufen geführt.

Festivalsommer Das erste FN:POP ist vorüber! So waren die Open-Air-Konzerte in Friedrichshafen Das könnte Sie auch interessieren

Seit Corona seien die Menschen auch viel kurzfristiger unterwegs, beobachtet Claus-Michael Haydt. „Daher sind wir auch davon ausgegangen, dass es nochmal anzieht mit dem Vorverkauf.“ Aber je näher der Termin rücke, desto mehr sei es auch eine Frage der Wetters. Und dann war die Entscheidung eine Schadensabwägung: „Wir müssen natürlich dennoch einen Teil zahlen, aber wir haben die Produktionskosten nicht. Und den Frust der Mitarbeiter.“

Appell an Konzertbesucher

Am Ende bleibt ein Appell, den Haydt nicht nur an potenzielle Besucher von Konzerten im Kulturhaus richtet – zumal in diesem Sommer bereits andere Festivals aus dem gleichen Grund abgesagt wurden: „Kauft die Karten früh und nicht auf den letzten Drücker!“ Zum einen müssten Veranstalter planen können. Zum anderen gebe es Fälle wie beim FAB-Festival im vergangenen Jahr: „Da war dann der Frust groß bei denen, die erst direkt am Konzerttag kamen und keine Tickets mehr bekamen.“

Wer in diesem Jahr bereits Tickets gekauft hatte, wird zum Thema Rückerstattung per E-Mail kontaktiert, schreiben die FAB-Festival-Veranstalter auf ihrer Webseite. Einen kleinen Trost gibt es für das Caserne-Team: „Die anderen Veranstaltungen in diesem Jahr sind toll gelaufen, es war ein gutes Jahr und auch im September haben wir noch ausverkaufte Termine.“