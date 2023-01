von Maike Stork

Mehr Sport machen, Geld sparen, mit dem Rauchen aufhören: Hatte nicht jeder von uns sie schon einmal, die Neujahrsvorsätze? Die Selbstoptimierung zum Jahreswechsel hat schon fast Kultstatus. Man nimmt sich etwas vor, wohlwissend, dass es eh nichts wird. Denn mal ehrlich, wer hat seine Vorsätze tatsächlich länger als zwei Monate durchgehalten?

Sucht man den Begriff Neujahrsvorsätze im Internet, lautet eine der meistgestellten Fragen bei Google: Warum funktionieren Neujahrsvorsätze nicht? Ob zu vage formuliert, zu unverbindlich, zu unbequem – es kursieren viele (vermeintliche) Gründe dafür, warum wir unsere Ziele nicht langfristig umsetzen.

Ab Januar aber wirklich!

Sätze wie „ab Januar mach ich‘s wirklich!“ mögen vielen Menschen bekannt vorkommen. Wer beispielsweise Ende Oktober den Entschluss fasst, mit dem Rauchen aufzuhören, der schiebt sein Ziel gut und gerne mal bis Januar auf. Der Januar – er hat‘s wahrlich nicht leicht – denn auf ihm liegen jede Menge Erwartungen. Er kennzeichnet den Beginn für etwas, zu dem man sich rigoros zwingen muss. Denn hätte man sonst nicht schon früher damit angefangen?

Vielleicht sollten wir uns im kommenden Jahr einfach mal mehr erlauben statt verbieten. Denn verzichten mussten wir in der Pandemiezeit auf so einiges. Ein Vorschlag zur Güte: Wir könnten uns zum Beispiel vornehmen, nicht so hart zu uns selbst zu sein. Oder optimistisch in die Zukunft zu blicken. Oder mehr von dem zu tun, was uns glücklich macht. Wir könnten uns vornehmen, ein Hobby zu finden, das uns wirklich Spaß bereitet. Und wir könnten lernen, uns einfach mal zu entspannen.

Die Kolumne In unserer wöchentlichen Kolumne schreiben wir über die kleinen Themen des Alltags, notieren Beobachtungen am Rande, die wir Ihnen aber nicht vorenthalten wollen. Mal lustig, mal nachdenklich, aber auch nicht immer ganz ernst gemeint.

Und wer sich doch die ein oder andere positive Gewohnheit für 2023 vornimmt, dem sollte es am Bodensee besonders leicht fallen. Wie wäre es zum Beispiel damit: Zweimal pro Woche auf den Gehrenberg laufen, weniger fernsehen und dafür zu Open-Air-Konzerten gehen, morgens vor der Arbeit eine Runde im Bodensee schwimmen oder häufiger bei lokalen Obsthöfen einkaufen?

Weniger Druck ist immer gut

Abschließend die entscheidende Frage: Wird nächstes Jahr alles besser? Das weiß keiner. Aber vielleicht wird es genau dann besser, wenn wir uns nicht mehr so sehr unter Druck setzen. Denn das macht sicherlich zufriedener – und ist das nicht eigentlich das Ziel? In diesem Sinne: Frohes Neues!