Wer am Samstagmittag in Friedrichshafen unterwegs gewesen ist, hat wohl das Geräusch von Helikopter-Rotoren gehört. Ein Hubschrauber kreiste über der Stadt.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem Einsatz um eine Vorsichtsmaßnahme. Eine Gruppe sogenannter Querdenker, also Kritiker von Corona-Schutzmaßnahmen, hat einen Autokorso angekündigt. Dieser soll von zwei Standorten, von Friedrichshafen und von Wangen, aus starten. Die Wagen sollen sich – so der Plan der Demonstrierenden – auf dem Festplatz in Weingarten treffen. Bei den Behörden war die Aktion angekündigt.

100 Autos sollten kommen

Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Ravensburg haben die Verantwortlichen eine Anzahl von gut 100 Autos vorhergesagt. Daher sei der Hubschrauber eingesetzt worden, um die Fahrzeuge zu überwachen. Damit sollte etwa geprüft werden, ob angekündigte Routen eingehalten werden.

Allerdings scheint sich die ganze Sache eher als Flop für die Querdenker herausgestellt zu haben. Anstatt der wie angekündigt 100 Teilnehmer waren am Samstag gegen 14 Uhr in Friedrichshafen laut Polizei lediglich 17 Autos vor Ort, in Wangen zwölf. Dennoch behalte der Hubschrauber die Sache im Blick, so ein Beamter gegenüber dem SÜDKURIER.