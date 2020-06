Friedrichshafen vor 6 Stunden

Darum bilden sich Warteschlagen vor den Freibädern

Wer in eines der drei Freibäder in Friedrichshafen möchte, braucht Geduld: Vor den Eingängen bilden sich Warteschlangen, unter anderem, weil jeder Besucher ein Kontaktformular abgeben muss – und nicht jeder hat das Formular ausgefüllt dabei. Das Aquastaad in Immenstaad hat zur Entzerrung bereits die Mittagspause abgeschafft. Und Zutritt hat hier nur, wer sich zuvor online registriert und dabei seine Kontaktdaten angegeben hat. In Friedrichshafen sieht man derzeit noch keinen Bedarf für ein Onlinebuchungssystem.